آراء أولياء أمور طلاب الإعدادية عن امتحانات اليوم: العربي صعب في الجيزة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى، اليوم، طلاب المرحلة الإعدادية الامتحان اليوم في مختلف محافظات مصر، واختلف الممتحنون على مستوى الامتحان، حيث وصفه البعض بالسهل والآخر بالصعب.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الائتلاف رصد آراء أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي في الامتحانات التي عقدت اليوم.

الحزاوي: امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة صعب وغير مباشر

وأضافت «الحزاوي» في بيان لها، أن امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الجيزة اليوم صعبا وغير مباشر، وخاصة جزء النحو والتعبير غير متوقع والقراءة لم يعتاد الطالب على مثل هذه النوعية من قبل، على حد قولها.

ولفتت إلى أن امتحان اللغة العربية في محافظة الاسكندرية لطلاب الشهادة الإعدادية مباشر ولا يوجد أي شكاوي، مشيرة إلى أن مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة جاء سهلة ومباشرة.

وأكدت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحان الهندسة لطلاب محافظة القليوبية لا يوجد به مشاكل وجاء من نماذج الوزارة.

وزارة التعليم تعقد امتحانات الإعدادية في المواد الأساسية

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد فى المواد الدراسية الأساسية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومي، حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان.

امتحان الشهادة الاعدادية يختلف في مواعيده عن غيره في محافظة مطروح، حيث بدأت الامتحانات في بعض المحافظات مثل القاهرة وأسيوط والإسماعيلية والقليوبية، وستنطلق الامتحانات في 5 يونيو بمطروح وكفر الشيخ، كما تختلف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة عن الأخرى، حيث تتولي كل مديرية وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بها طبقا للجان التي يتم تشكيلها لوضع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتغطية جميع المدارس في الإدارات والقطاعات التعليمية.