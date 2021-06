حفل زفاف طارق أبو العينين.. وصلة رقص مع عمرو دياب وحضور جمال وعلاء مبارك (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان عمرو دياب مقاطع فيديو من حفل زفاف طارق أبو العنين نجل رجل الأعمال محمد أبو العنين، الذي أقيم في أحد الفنادق الشهيرة والمطلة على نهر النيل بالقاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها عمرو دياب مع جمهوره ومتابعيه نجل أبو العينين وعروسه «فريدة هشام»، وهما يحتفلان بزفافهما بوصلة رقص مع المطرب وهو يغنى إحدى أغنياته الشهيرة وتحمل اسم «ده لو اتساب».

وحرص عدد كبير من مشاهير المجتمع على حضور حفل زفاف طارق نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مساء أمس الجمعة ومنهم علاء وجمال نجلا الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.رقص ابنة عصام الحضري على «العب يلا» يثير الانتقادات: طريقتك صعبة (فيديو)

وظهرت العروس فريدة وهي ترقص خلال حفل زفافها متفاعلة مع أغاني الهضبة عمرو دياب الذي أشعل حفل الزفاف بمجموعة من أغانيه الشهيرة وقد شهد الحفل حضور لفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة والسياسية من أصدقاء رجل الأعمال منهم أحمد أبو هشيمة، وأحمد السجيني، وكيل الإدارة المحلية بمجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق.

وفي سياق منفصل، ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي الذي سيقام منتصف يونيو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والذي روج له خلال بعض الصور والبوسترات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر».

يقام الحفل في تمام الساعة 07:00 مساءًا وحتى الساعة 02:00 صباحا في «جدة سوبر دوم».

وتبدأ الأسعار من 490 ريال، أي ما يعادل 2029 وتفاصيل التذاكر هي:

- طرح A Right وA Left بسعر 1.050 ريال سعودي.

- طرح B Right وB Left بسعر 785 ريال سعودي.

- طرح C Right و C Lift بسعر 940 ريال.

- طرح أسعار VIP بسعر 1.725 ريال وVVIP بسعر 2.185.

- طرح سعر ROYAL بسعر 2.875، أي أكثر من 12 ألف جنيه مصري.