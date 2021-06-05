ابنة رانيا فريد شوقي تحذف صور الإطلالة الجريئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تعرضها للانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية، حذفت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، ومصمم الاستعراضات علاء عوض، صورها التي ظهرت خلالها بإطلالة اعتبرها البعض مثيرة وبفستان مكشوف خلال حضورها أحد حفلات الزفاف.

صور جديدة

وسرعان ما أعادت «ملك»، نشر عدد من الصور من الحفل ذاته، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» لكن دون الظهور بشكل مثير مثلما وصفه البعض جاءت المرة الأولى، إذ لاقت العديد من التعليقات التي جاء من بينها، «قمر»، «شكلك حلو».

وتميز فستان ابنة رانيا فريد شوقي، بأنه رمادي لامع، وقصير فوق الركبة، كشف عن ساقيها، وذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر.

معلومات عن ابن رانيا فريد شوقي

- ملك عوض، ابنه عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض.

- تعمل ملك في عالم الأزياء كموديل لإحدى المجلات.

- تحظى بشهرة واسعة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ يتابعها أكثر من 57 ألف متابع.

- ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

- تجمعها صلة قرابة قوية مع الفنانة جميلة عوض؛ إذ أنهم أبناء عمومة.

- تتميز بإطلالتها الجريئة خلال الصور.

كانت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، أثارت الجدل قبل أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها بأزياء جريئة على تطبيق «تيك توك».

وظهرت «ملك» بأزياء جريئة ومكشوفة؛ إذ ارتدت وقتها «توب أستومك» ضيق، يحمل لوني الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود فضفاض خلال رقصها على نغمات أغنية «ماني مان»، وفي مقطع آخر ظهرت بـ«توب» أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون في أثناء تمايلها على أغنية «برنسس كيرلز».

وحصدت مقاطع الفيديو وقتها، مئات الآلاف من المشاهدات، وشهدت انتشارا واسعا على منصَّة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وتمثلت أبرز التعليقات بين انتقاد الزي الجريء: «اللبس جريء وأوفر جدا بجد»، و«زي القمر وشبه مامتك»، والإعجاب والتعبير عن الشبه بينها وملامح والدتها:«والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده»، و«جميلة ومنطلقة وروحك حلوة».