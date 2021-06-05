أحمد إمام نجم مسلسل «الطاووس» يحتفل بخطوبته: الحمدالله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد إمام شقيق الفنانة نسرين إمام، صورة من احتفاله بخطوبته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر صورة وكتب تعليق عليها: «الحمدالله»، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان الشاب أحمد إمام، بينهم محمد رجب، جيهان خليل، محمد عز، حسني شتا، منى فاروق، وهبة مجدي وغيرهم.

وشاركت الفنانة نسرين إمام صورة من حفل الخطبة عبر صفحتها على «انستجرام»، علقت: «مبروك أخويا الحبيب».

آخر أعمال الفنان أحمد إمام

كانت آخر أعمال الفنان أحمد إمام مسلسل «الطاووس»، في رمضان الماضي، وشارك في العمل الدرامي سلسلة من النجوم منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

معلومات عن الفنان أحمد إمام

ممثل مصري من مواليد 1988.

ولد في الشرقية وهو شقيق النجمة الشابة نسرين إمام.

من أبرز اعماله الفنية مسلسل «قلب ميت» و«بره الدنيا»، من بطولة شريف منير، للمخرج مجدى أبو عميرة ، و«مسيو رمضان مبروك أبو العلمين أبو حمودة»، من بطولة محمد هنيدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

جسد دور البلطجي في مسلسل «طاقة نور» وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز. تدور احداثه حول شخصية ليل عبد السلام قاتل مأجور محترف يعمل لصالح كبار رجال الاعمال، يتعرض للكثير من المشكلات من بينها مشكلة زوجته التي تكره حياته معه بسبب انشغاله عنها بسبب عمله وخلال أحداث المسلسل تتورط معه بمشكلاته الكثيرة في حياته، ويتحول بعدها إلى شخص مختلف مع الظروف، ويسرد المسلسل مروره بالعديد من المحطات في حياته ، وفي كل محطة يلتقى أناسا جدد.