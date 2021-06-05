فيروس كورونا: اكتشاف سر عدم إصابة البعض بكوفيد الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصل فريق علمي إلى اكتشاف أول دليل على وجود رابط جيني يشرح سبب عدم إصابة بعض الأشخاص بكوفيد-19 شديد الخطورة خلال مرضهم.

وأظهر فريق علمي وطبي بقيادة جامعة نيوكاسل، في المملكة المتحدة، أن الجين ، HLA-DRB1 * 04:01 ، يوجد ثلاث مرات في كثير من الأحيان في الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذا الجين يتمتعون بمستوى معين من الحماية من كوفيد الشديد.

وقارنت الدراسة، وتم نشرها في مجلة HLA، التي مولتها وكالة الابتكار في المملكة المتحدة، Innovate UK ، بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض والمرضى من نفس المجتمع الذين أصيبوا بفيروس كوفيد ولكن ليس لديهم أي أمراض مزمنة.

ويعتقد فريق الدراسة أن هذا هو أول دليل واضح على المقاومة الجينية لأن هذه الدراسة قارنت الأشخاص المصابين بشدة بمجموعة كوفيد بدون أعراض واستخدمت تسلسل الجيل التالي للتركيز بالتفصيل وعلى نطاق واسع على جينات HLA المكدسة معًا على الكروموسوم 6.

ويمكن تشبيه دراسات الجينوم الواسع بصورة القمر الصناعي، الكثافة العالية والتعقيد لمركب التوافق النسيجي والتباين في مجموعات سكانية مختلفة يعني أنه يمكن التغاضي عن تباين كبير، على سبيل المثال، يمكن أن يكون للأليلات المختلفة أو الإصدارات المختلفة من نفس الجين تأثيرات معاكسة على الاستجابة المناعية، كانت هذه الدراسة أكثر تركيزًا وقارنت أعراضًا مع أعراض غير مصحوبة بأعراض في نفس السكان، وكشفت عن الصفات "الوقائية" للأليل.

من المعروف أن جين مستضد الكريات البيض البشري المحدد ، HLA-DRB1 * 04:01 ، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطوط الطول والعرض، هذا يعني أن المزيد من الناس في شمال وغرب أوروبا من المحتمل أن يكون لديهم هذا الجين.

ويشير هذا إلى أن السكان المنحدرين من أصل أوروبي سيكونون أكثر عرضة للبقاء بدون أعراض ولكن لا يزالون ينقلون المرض إلى السكان المعرضين للإصابة.

ويقول الدكتور كارلوس إتشيفاريا من معهد الأبحاث التحريرية والسريرية بجامعة نيوكاسل والذي يعمل أيضًا كمستشار للجهاز التنفسي في مؤسسة NHS لمستشفيات نيوكاسل ومؤلف مشارك في البحث: "هذه نتيجة مهمة لأنها قد تفسر سبب عدم إصابة بعض الناس بـ كوفيد الشديد، يمكن أن يقودنا إلى اختبار جيني قد يشير إلى من نحتاج إلى إعطاء الأولوية للتطعيمات المستقبلية."

ويضيف: "على مستوى السكان، من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ذلك لأنه عندما يكون لدينا الكثير من الأشخاص المقاومين للفيروس، فإنهم يصابون بـ COVID ولكن لا تظهر عليهم الأعراض، فإنهم يخاطرون بنشر الفيروس وهم بدون أعراض."

تحديد الموقع الجغرافي

إن تأثير ارتباط الجينات بتحديد الموقع الجغرافي هو مفهوم علمي مقبول ومن المعروف جيدًا أن جينات HLA تتطور عبر الأجيال كرد فعل على مسببات الأمراض.

وأضاف مؤلف الدراسة، ديفيد لانجتون: "كانت بعض النتائج الأكثر إثارة للاهتمام هي العلاقات بين خطوط الطول والعرض وتردد الجين HLA. ومن المعروف منذ فترة طويلة أنه يزداد التصلب المتعدد مع زيادة خط العرض، وقد تم تقليل هذا جزئيًا لتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية وبالتالي انخفاض مستويات فيتامين (د)، ومع ذلك، لم نكن ندرك أن أحد الجينات الرئيسية لخطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو DRB1 * 15:01 ، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخط العرض، هذا يسلط الضوء على التفاعل المعقد بين البيئة وعلم الوراثة والمرض، نحن نعلم أن بعض جينات HLA تستجيب لفيتامين (د) ، وأن انخفاض مستويات فيتامين (د) هو عامل خطر للإصابة بفيروس كوفيد الشديد ونحن نقوم بمزيد من العمل في هذا المجال."

استخدمت الدراسة عينات من 49 مريضًا يعانون من كوفيد الشديد والذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فشل تنفسي، وعينات من مجموعة بدون أعراض مؤلفة من 69 عاملاً في المستشفى كانت نتيجة اختبارهم إيجابية من خلال اختبار الأجسام المضادة للدم الروتينية ومجموعة مراقبة من دراسة حول العلاقة بين الأنماط الجينية.

استخدمت الدراسة آلات التسلسل من الجيل التالي لدراسة الإصدارات المختلفة، أو الأليلات، من جينات HLA بعمق والتي تم دمجها مع مجموعة متنوعة من الخبرات والنمذجة، واقتصر البحث على عينات من شمال شرق إنجلترا خلال الإغلاق الأول، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في المملكة المتحدة والسكان الآخرين حيث قد تكون هناك نسخ مختلفة من جينات HLA التي توفر المقاومة في مجموعات سكانية أخرى.

واختتم المؤلف المشارك، البروفيسور السير جون بيرن، أستاذ علم الوراثة السريرية في جامعة نيوكاسل: "يعتبر سارس Cov-2 أحد أكبر التهديدات التي واجهتها البشرية، وكلما فهمنا سبب إصابة بعض الأشخاص بالمرض، كان بإمكاننا الدفاع عن أنفسنا بشكل أفضل".