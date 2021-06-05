بخلاف «الكفتة».. 5 فيديوهات كوميدية لـ أم نور من غرفتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كفتة أوضة النوم».. أم نور تثير الجدل بفيديوهات تيك توك: بغيظ المفروسين

«يوتيوبر» تتاجر بجسد طفلها أمام الكاميرات مقابل 360 ألف جنيه سنويا: «بتديله لبوس»

«من غير كمامة أو جوانتي».. يوتيوبر عزومة الكورونا تظهر مجددا: بعمل كحك العيد

تدعو لختان الإناث وتناقش غشاء البكارة.. يوتيوبر تثير الجدل بمقاطع جريئة

بطرحة وعباءة سوداء تقليدية، اقتحمت سيدة تُدعى «أم نور» عالم الـ«تيك توك»- منصة الفيديوهات الشهيرة- لنشر مقاطع فيديو طريفة من داخل غرفتها والتي أطلقت عليها «غرفة أم نور».

مقطع فيديو شهير ظهرت فيه «أم نور» وهي على سرير غرفة النوم وأمامها بوتاجاز مسطح واضعة إياه على إحدى الكراسي الخشبية، لتصور فيديو لها أثناء إعدادها للكفتة، مطلقة عليها لقب «كفتة أوضة النوم»، كان سببا في شهرتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لنشر العديد من المقاطع، بل وتدشين قناة على «اليوتيوب» لجلب المشاهدات والأرباح.

وسرعان ما تصدرت «أم نور» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب طريقتها، وأسلوبها، والمحتوى المُقدم عبر حسابها.

ويرصد «هُن» 5 مقاطع جدلية لـ أم نور، اعتمدت فيها على الظهور بصحبة زوجها، وابنتها، وهي تقدم محتواها من داخل غرفتها بالفعل.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتعرضت «أم نور» بسبب مقطع «الكفتة» الشهير، لعديد من الانتقادات، والتي جاءت أبرزها «أنتي حاطه الشقة كلها في أوضة النوم حتى باب الشقة»، وعلّق آخرين: «أيه الرسالة اللي انتي عايزة توصليها بالظبط يا أم نور».

تيك توك هو تطبيق تملكه ByteDance وهي شركة صينية كبرى متخصصة في مجال التكنولوجيا، وتدير تطبيقات تكنولوجيا لشبكات اجتماعية شهيرة هناك، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويقبل عليها ملايين المستخدمين حول العالم، مقدمين أنواع مختلفة من المحتوى بين الترفيهي وهو القالب الأغلب والسياسي وغيره.