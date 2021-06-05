الامتناع نهائيا عن تناول الدهون أثناء «الدايت» يعرضك لخطورة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث بعض السيدات عن الوزن المثالي من أجل التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وتتبع العديد من الأنظمة الغذائية ولكن دون جدوى، وعلى الجانب الآخر توجد قواعد آمنة وسهلة تساعد على خفض الوزن منها كما ذكرها الدكتور أليكسي كوفالكوف، خبير التغذية الروسي لموقع «روسيا اليوم».

وعند الحديث عن السمنة، فإن النظام الغذائي لا يكفي وحده لتخفيض الوزن، ولكن لابد أن يرافقه علاج جاد للتخلص من الوزن الزائد، والامتناع عن تناول الحلويات وممارسة الرياضة.

الحرص على تقليل تناول كل مادة محتوية على السكر أو الامتناع عن تناولها مؤقتا مثل البطاطا، الأرز الأبيض، الخبز بأنواعه، عصائر الفواكه. ويمكن استثناء الخضروات والعصائر الطازجة والعسل من هذه القاعدة، مع ممارسة النشاط البدني.

ممارسة رياضة المشي يوميا على الاقل خمسة كيلومترات في اليوم، وهذا يكفي في المرحلة الأولى. وبعد شهر سيفقد 7-8 كجم من الوزن.

نصائح عند اتباع نظام غذائي لخفض الوزن

لا يفضل الامتناع عن تناول الدهون نهائي، حيث يؤدى إلى مشكلات صحية عند النساء منها حدوث خلل في إفراز الهرمونات بما فيها الاستروجين والبروجسترون، المسؤول عن الدورة الشهرية. لذلك فإن النتيجة الشائعة عن اتباع حمية خاطئة، هي انقطاع الطمث، الذي يعالجه أخصائي الغدد الصماء باستخدام الهرمونات.

توجد حميات غذائية عديدة، عند اتباعها دون استشارة الطبيب المختص، يمكن أن تسبب تكون الحصى في الكلى، زيادة حمض البوليك وحتى النقرس.

أسباب الابتعاد عن العشاء في وقت متأخر

من الاسباب التي تجعل تناول وجبة العشاء في وقت متأخر ضار بالصحة:

انخفاض إيقاع الساعة البيولوجية وزيادة الرغبة في تناول الحلويات في الليل.

الأكل المتأخر، ينتهي بخيارات طعام غير صحية.

تناول الحلويات في الليل يرفع فجأة مستويات السكر في الدم.

تنخفض نسبة الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء، ما يُسبب صعوبة النوم.

النوم بعد الاكل مباشرة، يزيد فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.