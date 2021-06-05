لماذا يحتفل جوجل بميلاد أليفة رفعت؟.. وبّختها شقيقتها بسبب جرأتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم أليفة رفعت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت التساؤلات بـ لماذا يحتفل جوجل بميلاد أليفة رفعت؟ محاولين البحث عن سبب الاحتفال بها.

لماذا يحتفل جوجل بميلاد أليفة رفعت؟

ويُحيي محرك البحث الشهير «جوجل»، ذكرى ميلاد الكاتبة المصرية أليفة رفعت، الـ91، حيث أنها من مواليد 5 يونيو عام 1930.

وقام محرك البحث «جوجل»، بتغيير اللوجو الرسمي له، بصورة تعبيرية، ظهرت خلالها سيدة وهي تجلس على مكتبها وبيدها قلمها، وأمامها ورقة للكتابة، وخلفها نافذة زجاجية تطل على قرية في الريف المصري، وتكسوها أشعة الشمس.

من هي أليفة رفعت؟

أليفة رفعت هي اسم الشهرة للسيدة فاطة عبد الله رفعت، هي كاتبة مصرية، وُلدت في محافظة القاهرة بالخامس من يونيو عام 1930.

تحدي للمجتمع

تأثرت «أليفة» بقضايا المرأة، وعكست حياة السيدة المصرية البسيطة في الريف المصري، ومن ثم اتجهت للكتابة، حيث تميزت قصصها القصيرة بإعلانها تحديها للتقاليد والعادات الاجتماعية المفروضة على النساء، والعلاقات الأنثوية والعاطفية، ومن ثم أُطلق عليها لقب «أميرة أدب الاحتجاج».

روايتها الأولى

ألفت الكاتبة الراحلة قصتها الأولى، حول تفاصيل القرية الريفية التي اعتادت أسرتها التردد عليها من حين لآخر بصحبتهم عندما كانت في التاسعة من عمرها.

توبيخ من الشقيقة الكبرى

وبعد انتهاء «أليفة» من كتابة قصتها الأولى، وبختها شقيقتها الكبرى بصورة كبيرة، بسبب كتاباتها ونظرتها للأمور، إلا أن الفتاة تمسكت بطريقة تفكيرها وأحلامها، وواصلت الكتابة والتعبير عن وجهات نظرها المختلفة.

التحاقها بالجامعة

وعلى الرغم من رفض أسرتها والعديد ممن يحيطون بها لفكرة استكمال مشوارها التعليمي، بسبب آراءها المثيرة للجدل وكتاباتها، قررت اليفة رفعت، الالتحاق بجامعة القاهرة لدراسة اللغة الإنجليزية وآدابها، وذلك في أربعينات القرن الماضي.