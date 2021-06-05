هجوم على فيفي عبده بعد وصلة رقص.. «اتقي ربنا أنتي طالعة من مرض» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد للفنانة فيفي عبده، نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترقص كعادتها أمام البحر، لكنها تعرضت للهجوم والانتقاد من متابعيها بسبب استمرارها في نشر مقاطع الرقص بعد وعكتها الصحية التي تعافت منها قبل فترة قليلة.

وظهرت «فيفي» في الفيديو وهي مرتدية فستان أسود وتؤدي وصلة رقص على شاطىء البحر، مرفقة تعليق «إيموشن» 5 قبلات، الجملة التي اعتادت دائمًا قولها، وتفاعلت معها الفنانة سوسن بدر في التلعيق لها بوضع «إيموشن» قلب.

لكن، انتقادات وهجوم تعرضت لها الفنانة فيفي عبده من بعض متابعيها، فكانت أبرز التعليقات «مش هتاخدي زمنك وزمن غيرك.. رقصك بقى صعب.. إيه اللي بتعمليه دا أنتي طالعة من مرض.. اتقي ربنا.. مش عاوزة تقتنعي أنك كبرتي ليه.. ربنا أداكي فرصة عشان تنسي اللي فات».

تفاصيل الحالة المرضية لـ فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده عانت منذ فترة من وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعولى واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم»، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.