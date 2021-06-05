حيل بسيطة لتسهيل الطهي بمطبخك بأقل وقت ومجهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

فقد تستعجل في الصباح الباكر في تحضير الفطور لنفسك ولأولادك، بعض الحيل البسيطة ضرورية لتسريع روتين مطبخك بدون التضحية بجودة طعامك، نستعرض أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- إستعملْ a slicer "القطاعة" لعَمَل أشكالِ مضحكةِ للحلويات

أحيانا يطلب منك أولادك أن تخبزي لهم شيئا مميزا، وقد لا تملكين الأدوات الصحيحة. لكن ليس هناك حاجة للذهاب لشراء هذه الأدوات، قطاعة الخضار أو الفاكهة قد تكون الأداة المثالية لقطع العجين سيستغرق الأمر بضع ثوان فقط لصنع شكل لطيف للكعك.

- اقطع البطاطس في المنتصف قبل أن تغليها لتقشيرها بشكل أسرع

- قطع البطاطس قبل غليها بعد أن تطهى الخضروات ضعها في الماء البارد، ذلك يجعل التقشير أسرع وأسهل بكثير.

- استعملْ قشارة لقَطْع الجبنِ والزبدِ الباردِ

قطع شرائح الزبدة الباردة او الجبن، بالقشارة التي تستعملها عادة للفواكه والخضروات.

- اصنع فطائر سريعة باستخدام ملعقة حساء

اصنع العجين كما تريد للفطائر ثم خذ ملعقة شوربة، سخنها، واطبخ فطيرتك.

- علب السي دي

صناديق الأقراص المدمجة القديمة يمكن أن تستخدم كأداة مطبخ مفيدة لعمل سندويتش البرجر، سيبدو رائعاً بعد وضع أصباحك داخل الصندوق، فقط أغلق صندوق الأقراص ولا تحتاج إلى معدات خاصة.

- ضع الثوم في الميكروويف لتقشره بشكل أسرع

إذا كنت بحاجة لتقشير كمية كبيرة من الثوم دفعة واحدة، وهناك خدعة ستجعل حياتك أسهل، ضع كامل رأس الثوم في الميكروويف وسخنه لمدة 20 ثانية أخرجوه ودعه يبرد لـ 20 ثانية أخرى الآن التقشير سيكون أسهل بكثير

- اصنع فطارا سريعا ملفوفا دون أن تخبز شيئاً

اخلطي البيض وأفرغيه في مقلاة ثم ضعيه على المقلاة، يجب أن يلتصق بالبيض بعد أن يخبز كل شيء قليلًا، اقلبيه وأضيفي أي توابل أو خضروات ضرورية.

- غطّ سكينة الزبدة بمنديل

عندما تريدين توفير الوقت لغسل الصحون فقط غطِ سكينك بمنديل بسيط لتتجنب أن تتسخ، يستخدم فقط مع الزبدة الناعمة أو الجبن الكريمة.