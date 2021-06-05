لبشرة صحية ولامعة.. تناولي هذه الأطعمة باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نعلم جميعًا أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في صحتنا العامة، ولكن أيضًا في مظهر بشرتنا، لكن هل تعلم أن بعض أنواع الفاكهة صديقة للبشرة بشكل خاص؟

نقدم لك أفضل 10 أنواع من الأطعمة يجب عليك تخزينها إذا كنت تريد بشرة صحية ولامعة وذلك وفق لما ورد في موقع "brightside"

1- التوت:

هذه "الدينامو الأزرق الصغير" تحتوي على كمية غذائية كبيرة جدًا بالنسبة لحجمها، مصدر رائع لمضادات الأكسدة، وغنية بالألياف والفيتامينات A وC، فإن إضافتها إلى نظامك الغذائي ستفعل أشياء رائعة لبشرتك.

2- التفاح:

قد لا تكون طعامًا جديدًا وعصريًا، ولكن التفاح لا يزال أحد الأطعمة المفضلة لبشرتك لسبب وجيه، للبشرة الشابة، فهو يحتوي على أعلى محتوى من الكولاجين لتعزيز مرونة الجلد.

3- البطيخ:

مع اقتراب فصل الصيف، لا يسعنا الانتظار لبدء تناول البطيخ الطازج مرة أخرى، فهو منعش مع محتوى مائي يزيد عن 90٪، فإن تناول هذه الفاكهة اللذيذة سوف يرطب بشرتك من الداخل إلى الخارج.

4- الموز:

يعتبر الموز من أفضل مصادر البوتاسيوم، وهو معدن حيوي في الحفاظ على توازن رطوبة بشرتك، حيث تعتبر البشرة شديدة الجفاف عرضًا لنقص البوتاسيوم، لذا حاول تضمين الموز كجزء من استهلاكك اليومي للفاكهة.

5- الأناناس:

تم استخدام الأناناس في بعض الثقافات كنبات طبي لسنوات، حيث أنها الفاكهة الوحيدة المعروفة باحتوائها على إنزيم يسمى البروميلين، الذي يحارب التهاب الجلد والتورم.

6- الفراولة:

بشرتك ستشكرك على ذلك، هذه الفاكهة الحمراء غنية بشكل خاص بحمض الإيلاجيك، الذي يحارب أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتجاعيد.

7- الكيوي:

فاكهة الكيوي المليئة بالنكهة اللذيذة، إنها الفاكهة التي تحتوي رسميًا على معظم فيتامين سي، وهو المكون الأساسي للبشرة للحيوية والإشراق.

8- الرمان:

مثل التوت البري، تم منحه أيضًا لقب "سوبرفوود" عن جدارة، فهو به قوة غذائية أخرى، فهي تحتوي على مركبات قوية مضادة للشيخوخة تساعد في تحفيز تجديد خلايا الجلد.

9- الكريز:

يحتوي الكريز (بالإضافة إلى كونه لذيذًا) على تركيز أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بأي فاكهة أخرى، مما يساعد على محاربة الجذور الحرة وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة.

10- البطاطس:

للتخلص من اسمرار الإبط، خذي شريحة من البطاطس وافركيها على إبطك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، فالبطاطس لها خصائص حمضية خفيفة تعمل كعامل تبييض طبيعي رائع.