إذا كنت تعاني من بروز مشاكل اللثة فإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

مشاكل الفم من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تواجه الإنسان، وتجعله لا يستطيع أن يبتسم بثقة، وفي الغالب لا يملك أي شخص شكل أسنان مثالية، فجميعنا لدينا عيوب ولكن مع مرور الوقت، يزداد عدد الأمراض التي تتعرض لها أسناننا ولثتنا.

الابتسامة المثالية هي عرض رائع للإنسان ولبنة قوية في تجربة الانطباع الأول، هذا هو السبب في أننا نعلم أطفالنا العناية بأسنانهم منذ الصغر، ولكن مع تقدمنا في السن، قد نواجه صعوبات في الحفاظ عليها في حالة صحية؟

كيف تعرف إذا كانت لثتك غير صحية؟

وفق ما ذكر موقع "Brightside"، فقد تظهر بعض الأشياء التالية التي تقول إن لثتك غير صحية، وهي: "احمرار وتورم وعرضة للنزيف عند غسلها"، كل ذلك يمكن أن يكون من سمات التهاب اللثة، وهي مرحلة مبكرة من أمراض اللثة، لكن يمكنك منع هذه التغييرات وذلك عن طريق:

1- زد من تناول الكالسيوم:

ترتبط الكثير من الأمراض ارتباطًا وثيقًا بنظامنا الغذائي، وحالة اللثة تستجيب حقًا للتغيرات في تناول الكالسيوم، المنتجات التي يمكنك إضافتها بمقاييس أكبر إلى نظامك الغذائي لزيادة كمية الكالسيوم لديك هي:

- الحليب الخام

- اللوز

- الكرنب

- السردين

- الزبادي

- البروكلي

-الجرجير

- البامية

- الجبنة

2- تغيير أدوات طب الأسنان بانتظام:

يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لفرشاة الأسنان وغسول الفم، وإذا نسيت ذلك، فقد يكلفك ذلك بعض اللثة الصحية لأن فرشاة أسنانك هي أرض خصبة للبكتيريا والفطريات، وهذه هي الأعمار المقترحة لأدوات طب الأسنان:

فرشاة أسنان: 3-4 أشهر

غسول الفم: 2-3 سنوات بعد تاريخ الصنع

معجون الاسنان: سنتان بعد تاريخ الصنع

الخيط التسليك: لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحيته ولكنه يفقد نكهته بعد عام واحد

فرشاة اللسان والمنظفات: شهران

3- لا تهمل الفحوصات أبدًا:

إذا كنت تريد لثة وأسنانًا صحية، فلا تفوت موعدًا لطبيبك أبدًا، حتى إذا كنت خائفًا منه، فتذكر أنه موجود لمساعدتك فيما يلي بعض التذكيرات حول عدد المرات التي يجب أن تقابل فيها اختصاصيًا:

- مرة كل 6 أشهر - فحص روتيني

-مرة كل 3-6 أشهر - تنظيف أسنان احترافي

والعناية اليومية بالأسنان:

- اغسل أسنانك بالفرشاة كل يوم لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة.

- استخدم الخيط أو المسواك بعد الوجبات.

4- تحضير واستخدام علاج لانحسار اللثة:

مع مرور الوقت، يواجه البعض منا مشكلة انحسار اللثة بسبب العناية بالأسنان غير الصحيحة أو العادات غير الصحية مثل التدخين، فيما يلي بعض الاقتراحات حول كيفية حل هذه المشكلة:

- يجب القيام بتدليك اللثة كل فترة، استخدم قطرة أو قطرتين من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من الماء وافركيها برفق على لثتك.

- تعلم كيف تنظف أسنانك بشكل صحيح، وانتقل إلى فرشاة أسنان أصغر.

- اشرب كوبًا من الشاي الأخضر كل صباح، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به في الحفاظ على صحة اللثة.

- استخدم الصبار كمعجون أسنان أو كغسول للفم، ضع جل الصبار في بعض الماء.

- اقتل الجراثيم بزيت الليمون، اخلط ملعقة واحدة من زيت الزيتون وعصير ربع ليمونة. واستخدمه كغسول للفم.

5- المضمضة بالزيت:

الزيت ليس ممتعًا للغاية في الفم، لكنه طريقة قوية للحفاظ على صحته، خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وحركه لمدة 20 دقيقة، لا تبتلعه، بعد ذلك اغسل أسنانك.

6- مضغ اللبان:

عادة ما تكون له أضرار، ولكن في مثل هذه الحالات يكون اللبان حل مفيد جداً في علاج بروز اللثة واعوجاج الأسنان.