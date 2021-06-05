«أسماء» تجسد المشاهير بالصلصال الحراري: نفسي أعلمه للبنات وبحلم بالـ«جاليري»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الموهبة ليست حكرا على كلية بعينها، لم يمنعها حبها لتصميم المجسمات والرسم منذ الصغر على ممارسة هوايتها، على الرغم من عدم التحاقها بالكلية التي تمنتها وهي الفنون الجميلة، والتحاقها بكلية خدمة اجتماعية جامعة الإسكندرية.

لم تيأل أسماء صاحبة الـ29 عاما، واختصت وقتا بجانب المذاكرة للإبداع وتصميم شخصيات وأشكال رائعة على «المجات».

أسماء : نجسد المشاهير في مجسمات

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أسماء تجسد المشاهير بالصلصال الحراري

تروي أسماء قصتها، قائلة: «كنت أحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة لحبى الشديد للرسم والتشكيل، لكن شاء القدر أن التحق بكلية خدمة اجتماعية، فأنا عاشقة للفن بكافة أشكاله وأنواعه، لذا بت أحرص على تصميم المجسمات مستخدمة الصلصال الحراري».

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وتابعت أسماء خلال حديثها لـ«هُن»، «تعلمت التصميم بالصلصال الحراري، كما أنني قمت بأعمال نحت منذ المرحلة الثانوية حتى أصبحت متمرسة إلى حد كبير فيه».

الخامات المستوردة أبرز الصعوبات

«بدأت قبل عام تصميم الأشكال والأشخاص من الصلصال الحراري، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأعمالي، ولعل أبرز ما يواجهني هو عدم توافر الخامات واستيرادها من الخارج، علاوة على عدم تقدير البعض للمجهود المبذول»، وفق أسماء.

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تحلم «أسماء» بتدريس فن الصلصال الحراري للفتيات وافتتاح معرض خاص بها «جاليري» مستقبلاً، حيث صممت عدة أشكال بالصلصال، كالقطط والفيل والورود والدباديب، علاوة على تجسيد شخصيات، مثل: «الفنان محمد منير والفراعنة والطبيب والمهندس وديزني».

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