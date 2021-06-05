لايف ستايل

«أسماء» تجسد المشاهير بالصلصال الحراري: نفسي أعلمه للبنات وبحلم بالـ«جاليري»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أسماء

الموهبة ليست حكرا على كلية بعينها، لم يمنعها حبها لتصميم المجسمات والرسم منذ الصغر على ممارسة هوايتها، على الرغم من عدم التحاقها بالكلية التي تمنتها وهي الفنون الجميلة، والتحاقها بكلية خدمة اجتماعية جامعة الإسكندرية.

لم تيأل أسماء صاحبة الـ29 عاما، واختصت وقتا بجانب المذاكرة للإبداع وتصميم شخصيات وأشكال رائعة على «المجات».

813f53f161.jpg

bc73e85319.jpg

700e553e01.jpg

125670ad65.jpg

07e576eca5.jpg

d8f953f8f8.jpg

  • أسماء : نجسد المشاهير في مجسمات

f88f2575ec.jpg

93878011ab.jpg

2008f654aa.jpg

 

حولت الزجاج لكتب.. قصة سيدة سورية درست التاريخ في جامعة عين شمس

أسماء تجسد المشاهير بالصلصال الحراري

تروي أسماء قصتها، قائلة: «كنت أحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة لحبى الشديد للرسم والتشكيل، لكن شاء القدر أن التحق بكلية خدمة اجتماعية، فأنا عاشقة للفن بكافة أشكاله وأنواعه، لذا بت أحرص على تصميم المجسمات مستخدمة الصلصال الحراري».

f8fd1d3eff.jpg

4e0078a3f6.jpg

884d21b716.jpg

ee6a46c4bd.jpg

لم تنتظر الوظيفة الحكومية.. ساندي شابة حديثة التخرج تصنع الشموع المعطرة

وتابعت أسماء خلال حديثها لـ«هُن»، «تعلمت التصميم بالصلصال الحراري، كما أنني قمت بأعمال نحت منذ المرحلة الثانوية حتى أصبحت متمرسة إلى حد كبير فيه».

الخامات المستوردة أبرز الصعوبات

«بدأت قبل عام تصميم الأشكال والأشخاص من الصلصال الحراري، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأعمالي، ولعل أبرز ما يواجهني هو عدم توافر الخامات واستيرادها من الخارج، علاوة على عدم تقدير البعض للمجهود المبذول»، وفق أسماء.

4065cfa9f6.jpg

545cc0370e.jpg

db556b0eb0.jpg

6d0d505adc.jpg

«داليا».. قهرت الصعاب وجسدت المشاهير بريشتها: «بحلم بمدرسة لتعليم الرسم»

تحلم «أسماء» بتدريس فن الصلصال الحراري للفتيات وافتتاح معرض خاص بها «جاليري» مستقبلاً، حيث صممت عدة أشكال بالصلصال، كالقطط والفيل والورود والدباديب، علاوة على تجسيد شخصيات، مثل: «الفنان محمد منير والفراعنة والطبيب والمهندس وديزني».

اقرأ أيضا:

من مترجمة خاصة لكاتبة روايات.. سارة في رحلة إثبات الذات

آلاء من آداب فلسفة لاحتراف «الهاند ميد» وتصميم الفراعنة: «صدفة»

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا