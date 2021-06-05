طفلة تثير الجدل بآثار تعذيب على جسدها: شوفوا الخادمة عملت فيا إيه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر موقع التدوينات «تويتر»، تداول مقطع فيديو لطفلة لم يظهر وجهها، لكنها كشفت بصوتها عن آثار الضرب والتعذيب الذي تعرضت له من خادمة في منزلها، وهو ما أثار التعاطف معها، والمطالبة بسرعة الكشف عن ملابسات القضية.

وظهرت الطفلة التي نشرت الفيديو في البداية عبر تطبيق «تيك توك»، ومن ثم تداوله عبر موقع «تويتر»، وهي تبكي مما تعرضت له من آثار تعذيب من خادمتها «شوفوا الخادمة عملت فيا إيه.. والله حرام عليها.. هنا بالسلك وهنا بالشحاطة».

وتفاعل معها مغردو موقع «تويتر» ومن ضمن التعليقات على الفيديو: «الله تتكسر إيديها.. يا عمري عليكي.. وفين أهلها من الكلام دا.. يارب تكون مش صح.. يعني أهلها مشفوش الواقعة.. ليه مقالتش لأهلها».

وتفاعل مع الفيديو مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، إذ أعلن الحساب الرسمي لمركز البلاغات عبر تغريدة له عن الواقعة: «جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».