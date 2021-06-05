صاحبة أغنية أبو أحمد لـ«الوطن»: أقصد بها والدي.. وتناقش قضية «الشوجر دادي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل نحو شهر أطلقت شركة «Conga studios» للإنتاج الفني مقطعا دعائيا لأغنية مثيرة للجدل بعنوان «أبو أحمد» لـ المغنية الشابة صولا عمرانو التي لفتت أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن محتوى الأغنية مختلف ومميز.

فيما طرحت الشركة المنتجة، أمس الجمعة، الأغنية بشكل كامل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الأمر الذي تسبب في تداولها بشكل واسع وتحولها إلى «كوميكس» نظرًا لما احتوت عليه الأغنية من كلمات كشفت عنها المطربة صولا، وهي تتناول أكثر من مضمون بشكل ساخر، ولم يكن في حسبانها أن تصبح حديث رواد السوشيال ميديا.

ترى صولا عمران، أن الأغنية تتناول أكثر من جانب وفكرة، منها النفعية أو الفتاة الـتي يطلق عليها «Gold digger»، التي تبحث عن المال ومطالبها المادية وهي ترجمة أيضًا لحالة وقضية اجتماعية، بجانب أن كلمات الأغنية تلقي الضوء على السيدات اللواتي يبحثن عن «الفلوس والدلع» بأكثر من طريقة.

وقالت «صولا»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن الأغنية ناقشت قضية «الشوجر دادي» والتي تعني الرجل الكبير في السن الغني الذي ينفق أموالًا طائلة على عشيقته أو صديقته، والتي تكون في مرحلة الشباب وهي قضية اجتماعية لاتقبلها معلقة: «الفلوس مش كل حاجة ومهما كنتي راكبة أحسن عربية مفيش حاجة بتعوض أن حد يبقى فاهمك وحاسس بيكي».

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وأضافت: «هناك تعليقات كثيرة تلقيتها من قبل المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بكلماتها يتساءلون عن (أبو أحمد)، ولم أتوقع نجاحها فلم يكن في الحسبان البحث عن الترند أو أن تحظى باهتمام واسع على السوشيال ميديا في الكلمات، فهي مجرد أغنية ساخرة ليس مقصود بها شخص محدد، وإن كان هناك شخص مقصود بها فهو والدي بما أنه يتحمل مصاريفي وطلباتي الشخصية»، معقبة «دفعته كتير أوي».

وكشفت المطربة الشابة: «في البداية رفض أهلى دخولي في الوسط الفني كأي فنان في بدايته رغم أن والدي يعشق الفن بشدة ويمتلك شقيقي أيضًا موهبة الغناء لكنه لم يقدم شيئا إلى الآن وأستعد لطرح أغاني بشكل درامي رومانسي خلال الفترة الماضية».