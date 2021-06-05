8 طرق طبيعية موجودة في المنزل تخلصك من آلام الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تعاني جميع البنات من التشنجات التي تؤثر عليهن قبل الدورة الشهرية وخلالها، بينما يعاني البعض من تقلصات خفيفة فقط.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون الألم الناتج عن تقلصات الدورة الشهرية شديدًا ويحدث تأثيرًا خطيرًا في حياتك اليومية.

وهناك خطوات يمكنك اتباعها للسيطرة عليها، فإليكي8 علاجات منزلية قد تخفف من انزعاجك، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "brightside"

ما الذي يسبب تقلصات الدورة الشهرية؟

تحدث التقلصات بسبب انقباضات في الرحم، وذلك لوجود تغيرات في مستويات هرمون الجسم، عندما تحيض، ينقبض رحمك ويتخلص من البطانة، التي تُفرز الدم عبر المهبل.

وهناك بعض من البنات الأكثر عرضة للإصابة بآلام الدورة الشهرية، حيث تشمل عوامل الخطر الأشخاص الذين:

- تقل أعمارهن عن 30 عامًا

- ينزف بغزارة

- نزيف غير منتظم

- لديك تاريخ عائلي من آلام الدورة الشهرية

- المدخنان

- بدأ البلوغ مبكرًا (سن 11 عامًا أو أقل)

1- استخدم لاصقة الحرارة:

يمكن أن يساعد استخدام لاصقة ساخنة أو لفها على بطنك في إرخاء عضلات الرحم، وهذه العضلات هي التي تسبب تقلصات الدورة الشهرية، ويمكن للحرارة أيضًا أن تعزز الدورة الدموية في البطن، ما يقلل الألم.

لا تعد وسادات التدفئة الكهربائية وزجاجات الماء الساخن ملائمة للاستخدام مثلها، لكنها خيارات جيدة إذا كنت تقضي بعض الوقت في المنزل ولا تحتاج إلى التنقل كثيرًا.

2- تدليك بطنك بالزيوت الأساسية:

تشير الأبحاث إلى أن بعض الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية عند تدليكها على البطن، خاصة عند استخدامها في مزيج من الزيوت.

تشمل الزيوت التي يبدو أنها أكثر فاعلية في تقليل تقلصات الدورة الشهرية، نظرًا لقدرتها على تعزيز الدورة الدموية، ما يلي:

-الخزامي

-الورد

-مردقوش

-القرفة

-القرنفل

قبل استخدام الزيوت الأساسية، يجب مزجها بزيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، حيث تعمل الزيوت الناقلة عن طريق حمل الزيت العطري بأمان إلى بشرتك، وتساعد على نشر الزيت على مساحة كبيرة.

وبمجرد أن يصبح خليط الزيت جاهزًا للاستخدام، افركي بضع قطرات بين يديك ثم قم بتدليك بطنك برفق.

3- التمرين:

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل الألم الناجم عن تقلصات الدورة الشهرية.

وتتمثل هذه التمارين في، ركوب الدراجة، أو الذهاب في نزهة سريعة في وقت الغداء، أو الرقص على أنغامك المفضلة، أو ممارسة رياضة تستمتع بها.

4- الاسترخاء في حوض الاستحمام:

يعد الاسترخاء في حوض استحمام دافئ طريقة أخرى لإحاطة عضلات الحوض بالدفء الذي تحتاجه.

ويمكنك تعزيز قوة تخفيف الألم، عن طريق إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل اللافندر أو الورد إلى ماء الاستحمام.

حاولي الاسترخاء في حمام دافئ لمدة 15 دقيقة على الأقل للاستفادة منه.

5- تمارين اليوجا:

اليوجا يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تقليل تقلصات الدورة الشهرية.

6- تناول المكملات:

تشير العديد من الدراسات إلى أن أنواعًا مختلفة من المكملات الغذائية قد تساعد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية، هناك بعض المكملات الغذائية التي تبشر بالخير في تقليل آلام الدورة الشهرية تشمل:

-الكالسيوم

-فيتامينات B-6 و B-1 و E و D بالإضافة إلى المغنيسيوم والزنك

-فيتامين ب 12 وزيت السمك

7- تجنب الكافيين والأطعمة المالحة:

في حين أن المكملات الغذائية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، فمن الجيد أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب احتباس الماء والانتفاخ وعدم الراحة، وتتضمن بعض أنواع الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بالتشنجات ما يلي:

-الأطعمة المالحة

-مادة الكافيين

-الأطعمة الدسمة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2000، فإن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم يمكن أن يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية وأعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

8- ابق رطبة:

وفقًا للخبراء، من المرجح أن تعاني من تقلصات في البطن أثناء الدورة الشهرية إذا كنت تعاني من الجفاف.

لذلك يجب شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، ستحتاج إلى المزيد إذا كان الجو حارًا، أو إذا كنت تمارس الرياضة، أو إذا كنت تشعر بالعطش ببساطة.