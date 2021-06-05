7 طرق سهلة لمحو تجاعيد الصدر دون استخدام كريمات باهظة الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نعرف جميعاً أن بشرة الصدر حساسة مثل الوجه، والعديد من النساء عادة لا يهتمن بها كثيرًا، ولا تعطي الأولوية للترطيب ونترك المنطقة معرضة للمواد الكيميائية القاسية وأشعة الشمس، ما يسمح بظهور التجاعيد المبكرة في سن صغيرة.

ولكن هناك طرق بسيطة لتجنب حدوث ذلك، نوردها لكم على النحو التالي، وفقا لموقع "brightside".

1- النوم على الظهر:

النوم على جانبك أو الراحة على بطنك يمكن أن يجعل جلدك ينثني وهو أحد أسباب ظهور التجاعيد لتجنب ذلك، نم على ظهرك واجعلها عادة، ويمكنك تدريب نفسك عن طريق وضع وسادة أسفل ركبتيك للمساعدة في إبقائك في نفس الوضع، أو عن طريق وضع وسادتين على جانبي جسمك، بالإضافة إلى ذلك، ستتجنب أيضًا ترهل الثدي بهذه الحيلة.

2- ماسك للصدر:

عن طريق استخدام الصبار، قطعي ورقة واحدة سميكة من الصبار، وقومي بإزالة الجلد المحيط بها، وضعي الجل الداخلي على صدرك لمدة 20 دقيقة.

يحافظ الصبار على الرطوبة الطبيعية لبشرتك حتى لا يجف ويتشقق بسهولة، سيمنع هذا العلاج تكوين التجاعيد ويجعل بشرتك ناعمة ومشدودة ومشرقة.

3- لا تدع الماء الساخن يتناثر مباشرة على صدرك أثناء الاستحمام:

هذه عادة سيئة لأن درجات حرارة الماء المرتفعة تزيل الزيوت الطبيعية من البشرة وتتركها جافة وتسهل ظهور التجاعيد.

والقيام بذلك مباشرة على جلد صدرك لن يؤدي إلا إلى ظهور التجاعيد، بدلًا من ذلك، اتركه يسقط بشكل طبيعي من الحمام على رأسك وكتفيك وظهرك.

4- أعطِ صدرك تمرينًا لتقوية العضلات:

إذا كانت عضلات صدرك سليمة، فإن الجلد يكون أقل عرضة للترهل، قومي بشد عضلاتك وجلدك عن طريق القيام بتمرين بسيط.

يمكنكِ القيام بـ 20 تمرين ضغط يوميًا قبل الاستحمام، ودعي هذا التمرين الصغير يساعدك على تحدي عملية الشيخوخة على صدرك.

5- ارتدي حجم حمالة الصدر ذات المقاس المناسب:

إذا كانت ثدييك مستريحتين في وضعهما الطبيعي الصحيح مع حمالة صدر داعمة، فلن يعاني صدرك من الانجذاب للأسفل بفعل الجاذبية، وسوف يقلل أيضًا من الاحتكاك على بشرتك، وهذا يعني بشرة أكثر نعومة وتجاعيد أقل وضوحًا.

6- امنحي بشرتك الأكسجين عن طريق تدليك صدرك:

يحفز تدليك الصدر تدفق الدم إلى المنطقة ويملأ الجلد بالأكسجين ويمنع ظهور عملية الشيخوخة، ضعي القليل من المرطب على أصابعك، وحركيهما على صدرك، واضغطي برفق في حركات دائرية، ركزي على منطقة الصدر وحول ثدييك، هذه طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت والاسترخاء والحفاظ على صحة بشرتك.

7- لا تهملي صدرك عند وضع واقي الشمس:

التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط يسمح للأشعة فوق البنفسجية باختراق بشرتك بعمق، وهذا يضر بسرعة جلد صدرك لأنه شديد الحساسية، وبالتالي فإنه يسرع من ظهور التجاعيد، للمساعدة في منع ذلك، ضع واقٍ من الشمس يوميًا بمعامل حماية من الشمس أعلى من 30، تمامًا كما تفعل مع وجهك.