تتجاوز 200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على أرباح أم نور: «بتعمل كفتة أوضة النوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها سيدة تُدعى «أم نور» عبر موقع الفيديوهات «تيك توك»، بسبب المحتوى البصري الذي تقدمه، من داخل غرفة نومها، حيث تقوم بتوثيقه بكاميرا الهاتف، ثم نشره على نطاق واسع.

بعباءة سوداء، وطرحة، تجلس السيدة التي يبدو عليها الطابع الشعبي، أمام بوتاجاز مسطح واضعة إياه على إحدى الكراسي الخشبية، لتصور فيديو لها أثناء إعدادها للكفتة، مطلقة عليها لقب «كفتة أوضة النوم»، ليس فقط هذا المشهد، بل تقوم السيدة بتصوير مقاطع رقص وتنظيف بل وجلساتها رفقة زوجها، ونشر تلك المقاطع أيضًا، من أجل حصد المشاهدات ومن ثم الأموال.

كم تتربح أم نور من مقاطعها

وبالتوازي مع المقاطع التي تبثها السيدة «أم نور» على «التيك توك» أُطلقت قناة باسمها عبر «يوتيوب» منذ أسبوع مضى، لإعادة نشر المقاطع ذاتها من خلالها، والتربح منها، بعنوان «فانز أم نور».

ووفقًا لموقع «سوشيال بليد» فإن القناة تتربح شهريًا من 69 دولارا، حتى 1001 دولار، ما يعادل بين 1085 جنيها وحتى 15 ألفا و700 جنيه مصري. في حين تصل أرباحها السنوية من 824 دولارا، وحتى 13200 دولار، ما يعادل بين 13000 جنيه وحتى أكثر من 207 آلاف جنيه مصري.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتعرضت «أم نور» بسبب مقطع «الكفتة» الشهير، للعديد من الانتقادات، والتي جاءت أبرزها «أنتي حاطة الشقة كلها في أوضة النوم حتى باب الشقة»، وعلّق آخرون: «إيه الرسالة اللي أنتي عايزة توصليها بالظبط يا أم نور».

«أم نور» لزوجها: بتوحشني

وعقب انتشار ذلك الفيديو، تداولت «أم نور» فيديو آخر لها مع زوجها في غرفة النوم وهي تغني له مقطعا من أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب «بتوحشني»، حيث قامت بتشغيل الأغنية في الخلفية وحرصت خلال الفيديو على غنائها مع آداء تمثيلي بتعبيرات لزوجها الذي ظهر جالسا أمامها على السرير خلال الفيديو موجها نظره لها.