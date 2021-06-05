بعد وفاة حماتها بساعات.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بالقاهرة بالأسود (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيًا لإحدى الشركات التجارية في قصر عابدين بالقاهرة، وذلك بعد 24 ساعة على وفاة حماتها السيدة جمال بديع نهرا، بعد صراع مع المرض، والتي تم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ولم تستطع الفنانة اللبنانية الإخلال باتفاقها مع الشركة بعد وفاة والدة زوجها كعادة نجوم الفن الذين تربطهم التعاقدات والاتفاقات التي يصعب إلغائها في مثل هذه الظروف، حيث أحيت الفنانة اللبنانية الحفل مرتدية ملابس سوداء «جمب سويت» باللون الأسود وعليه تطريز بالورود على الجانبين باللون الفضي.

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ومن جانبها اعتذرت عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن عدم إقامة عزاء للسيدة جمال بديع نهرا، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وطلبت العائلة من كل المحبين أن يصلوا لها وهم في منازلهم.

كانت «الوطن»، قد كشفت عن زيارة الفنانة نانسي عجرم إلى القاهرة والتي تستغرق حوالي 24 ساعة، ستقضيها الفنانة اللبنانية في أحد الفنادق الشهيرة، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم، وتأتِ الزيارة القصيرة من أجل إحياء الحفل الغنائي الخاص بإحدى الشركات.

وفي سياق منفصل طرحت إحدى شركات الإنتاج الفني خلال الأيام الماضية، آخر أغنيات نانسي عجرم، وحملت اسم «حبك بيقوى»، وهي ضمن ألبومها الجديد «نانسي 10» المقرر طرحه خلال أيام، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع عادل عايش، وألبومها سيتضمن عددا هائلا من الأغنيات، تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي.

فيما تخطت أغنية «إمي» التي طرحتها الفنانة اللبنانية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم مارس الماضي من حاجز المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وذلك بعد يوم من طرحها، وهي الأغنية التي أهدتها لوالدتها بمناسبة عيد الأم.