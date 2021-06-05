جوجل يحتفل بالذكرى 91 لميلاد الكاتبة المصرية المثيرة للجدل أليفة رأفت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل محرك البحث العملاق «جوجل»، بالذكرى 91 لميلاد الكاتبة المصرية أليفة رأفت، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1930، ورحلت عن عالمنا في 1 يناير 1996.

وأليفة رأفت، هي مؤلفة مصرية عكست حياة النساء في الريف المصري، عارض والداها كثيرا رغبتها في الالتحاق بالجامعة، بل وخططا لزواجها بدلا من ذلك، وكان لهذا الموقف من والديها تأثيراً بارزاً على كتاباتها التي انتقدت فيها الطريقة التي تعامل بها المرأة محتجة على وضع المرأة في بيئة لا تمنحها حرية الاختيار، فيما يسمى بـ «أدب الاحتجاج».

وتناولت أليفة رفعت، في قصصها، بعض المواضيع المثيرة للجدل مثل حالة الوحدة التي عانت منها النساء، والفصل الحاد بين عالم الرجل وعالم المرأة، بل ودعت الأزواج لاحترام رغبات زوجاتهم الجنسية، وكتبت مجموعة من القصص القصيرة التي عكست حياة النساء المصريات في الريف المصري.

وغادرت «رأفت» مصر إلى عدة بلدان منها إنجلترا وألمانيا وكندا والمغرب وتونس والنمسا وقبرص وتركيا والسعودية، كما أنها قامت بأداء مناسك الحج، وترجمت كتبها إلى الإنجليزية والألمانية والسويدية والهولندية.

من مؤلفاتها المثيرة للجدل، «حواء تعود لآدم»، و«من يكون الرجل»، و«جوهرة فرعون»، و«عالمي المجهول»، حيث أدت إلى مهاجمتها لما في كتاباتها من تحدٍ للتقاليد الإسلامية.