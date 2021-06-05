لقاء الخميسي عن ما بعد الأربعين: «سن الحكمة والقدرة العظيمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة لقاء الخميسي، المتنمرين على من يتخطى حاجز سن الأربعين، موضحة أنهم يتعرضون لحالة كبيرة من التنمر لدرجة أن البعض يقول لهم «روحوا موتوا ولا روحو اتقتلوا»، مؤكدة أن سن الأربعين وما فوقه هو سن «القدرة العظيمة».

وأضافت «لقاء» خلال مقطع فيديو بث خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه بعد الأربعين يصل الإنسان لسن الحكمة.

وتابعت بطلة مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي: «مش معنى أن حضرتك دخلت الأربعين يبقى حضرتك كبرت وعجزت ولا تستطيع أن تفعل أي شئ، بل العكس أنت قادر على فعل كل شئ وبحكمة وبثقة أكبر».

وواصلت: «بطلوا تتكلموا عن السن، الأرقام مش كل حاجة»، مؤكدة أن الطاقة التي بداخل كل إنسان هي المقياس الحقيقي، والدافع الذي يجب أن تهتم به.

وأكملت: «ياريت نبطل نقول على الناس عواجيز، لأن العجوز هو اللي قلبه وعقله وفكره عجوز، مش عجوز عشان سنه».

وتعليقا على هذا الفيديو، قالت الفنانة نيللي كريم خلال استضافتها بنفس الحلقة: «لقاء عاملة قلق جامد على السوشيل ميديا»، لترد عليها «الخميسي»، مؤكدة أنها تعاني من مشكلة كبيرة متمثلة في أنها لا تستطيع أن تصمت أمام كلمة حق يجب أن تقولها، مؤكدة من جديد أنه لا يجوز أن نقول لمن هم فوق الأربعين، الأفضل أن تموتوا أو شئ آخر، مختتمة: «أربعين ده يعني لسه بيبتدي يعيشي».