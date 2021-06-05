مبروك عطية عن قائمة الزواج: حرام شرعا.. «أبو العروسة معلهوش ناموسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والشارع المصري، بعد انتشار صورة لقائمة منقولات زوجية، رفض بها والد العروس كتابة القائمة، وبعد إصرار من العريس على كتابتها قائلا: «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا».

وعقب نشر تلك الصورة على مواقع السوشيال ميديا، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصفين، الأول مؤيد لما فعله الأب، والثاني رافض لذلك على اعتبار أن هذا تفريق في حق ابنته.

ونرصد من خلال هذا التقرير حديث الشيخ مبروك عطية، حول قائمة المنقولات الزوجية، وهل هي حلال شرعًا أم أنها حرام، كالتالي:

الشيخ مبروك عطية: قائمة المنقولات الزوجية حرام شرعًا

ومن جانبه، قال الشيخ مبروك عطية في إحدى البرامج التلفزيونية التي يقوم بتقديمها، عندما سأله أحد المشاهدين حول قائمة المنقولات الزوجية، أنه لا يجب عليه كتابة القائمة، إذا كان يعرف أخلاق العريس الذي أعطى ابنته له، إذا كان حرص على فرش منزل الزوجية، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة إذا قام والد العروس بشراء شيء فهي هدية لابنته في منزل الزوجية.

مبروك عطية: «أبو العروسة معلهوش ناموسة»

وأوضح «عطية»، أنه شرعًا لا يجب على العروس أو والد العروس شراء شيء في منزل الزوجية، قائلا «أبو العروسة معلهوش ناموسة»، لافتًا أنه يجب على العريس أن يقوم بتجهيز منزل الزوجية من الألف للياء.

وأشار الشيخ مبروك عطية، خلال حديثه عن قائمة المنقولات الزوجية، أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لم يكن اساس في الشرع، فهذا يحدث في حالة إذا كان الوالد لا يشعر بان إبنته بين أيدي أمينة، كما أن ما يحدث من ذهاب النساء للسجون «الغارمات» بسبب تجهيز بناتهن حرام شرعًا.