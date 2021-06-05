كيف يمكنك التفرقة بين الدجاج الصالح للاستخدام والفاسد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الدجاج طعام متعدد الاستخدامات ومغذي، كما أنه عنصر أساسي في النظام الغذائي للعديد من الأسر، ومع ذلك، مثل العديد من منتجات الدواجن واللحوم، يمكن أن يفسد، ويمكن أن يؤثر ذلك على مذاقه وملمسه.

لذا من المهم معرفة كيفية معرفة ما إذا كان الدجاج قد تعرض للتلف أم لا، وذلك من خلال البحث عن علامات معينة للتأكد من أنك تأكل دجاجًا آمنًا للاستهلاك، كما جاء في موقع "healthline".

- الدجاج النيء:

قبل التحضير، من المهم فحص مظهره بحثًا عن علامات التلف، ويجب أن يكون لونه ورديا، أما إذا كان رماديًا أو أخضرًا أو إذا كان لون الدهن أصفر، فهذه علامة على التلف ويجب التخلص منه.

على سبيل المثال، إذا لاحظت سوادًا طفيفًا أو بهتانًا خفيفًا في لحم الدجاج الوردي، هذا قد يعني أن الدجاج ليس طازجًا.

وأخيرًا، إذا لاحظت أي علامات تلف واضحة، مثل نمو العفن، فيجب التخلص من الدجاج فورا وعدم تناوله.

- الدجاج المطبوخ:

يجب أن يكون أبيض اللون دون قطع وردية من اللحم، وإذا كنت تقومين بتخزين الدجاج كبقايا طعام، فتأكدي من الاحتفاظ به في الثلاجة عند (4 درجات مئوية) أو أقل، في وعاء مغلق لمدة 3 أيام كحد أقصى.

وتأكدي من وضعه في الثلاجة مباشرة بعد الطهي أو تناول الطعام، وذلك لأنه يمكن أن يفسد الدجاج إذا ترك في الخارج لأكثر من بضعة ساعات.

وإذا لاحظتي أي علامات واضحة على نمو العفن أو تغير اللون بين الوقت الذي وضعتي فيه الدجاج في الثلاجة وعندما تنوي تناوله، فتخلصي منه.

وقد يكون من الصعب تحديد العفن أو تغيرات اللون إذا كان هناك أي توابل على الدجاج، لهذا السبب يجب تناول الدجاج في غضون 3 أيام من طهيه، وتأكدي من إعادة تسخين الدجاج إلى (74 درجة مئوية) على الأقل.

- الرائحة:

العلامة المنبهة للدجاج الفاسد هي الرائحة الكريهة، وسيكون النيء والطازج رائحة خفيفة جدًا أو لا رائحة على الإطلاق، وإذا كانت لدجاجك رائحة واضحة جدًا، مثل الرائحة الحامضة أو الكبريتية المشابهة للبيض الفاسد، فيجب التخلص منه فورا.

- الملمس:

يحتوي الدجاج النيء الطازج على ملمس لامع وناعم إلى حد ما، ولا ينبغي أن يكون لزجًا، وإذا كان على يديك بقايا لزجة بعد لمس الدجاج النيء ، فهذه علامة على أنها أصبحت سيئة.

بينما المطبوخ صلب وجاف أكثر من النيء، لذا إذا لاحظت أي تغيرات في الملمس، مثل زيادة النعومة، أو اللزوجة، أو الالتصاق، فمن المحتمل أنه لم يعد آمنًا للأكل.

- تاريخ الشراء وانتهاء الصلاحية:

إلى جانب علامات التلف الواضحة، من المهم أيضًا النظر في تاريخ انتهاء الصلاحية ومراعاة وقت شرائك للدجاج.

أولاً، انظر دائمًا إلى تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شراء الدجاج. قد تلاحظ أن عبوة الدجاج يمكن أن تحتوي على تاريخين مدرجين عليها: "تاريخ التعبئة" وتاريخ "الأفضل إذا تم استخدامه بحلول".

يشير الأول إلى التاريخ الذي تم فيه تغليف الدجاج وهو مخصص للاستخدام من قبل الشركات المصنعة وتجار التجزئة ، وليس المستهلكين.

بدلاً من ذلك، فإن تاريخ "الاستخدام بحلول" (انتهاء الصلاحية) هو التاريخ الذي يجب أن تشير إليه. هذا هو التاريخ الذي توصي فيه الشركة المصنعة باستخدام الطعام لتجربة "ذروة الجودة".

وإذا كنت تخطط لتناول الدجاج في غضون يوم إلى يومين، فيمكنك اختيار الذي يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته، والذي عادة ما يكون معروضًا للبيع. إذا كنت لا تريد استخدام الدجاج الطازج بحلول تاريخ انتهاء صلاحيته، فمن الأفضل تجميده لاستخدامه لاحقًا.

من الأفضل أيضًا تناول الدجاج النيء في نهاية رحلة البقالة، هذا يقلل من الوقت الذي يقضيه في عربة التسوق الخاصة بك في منطقة الخطر.

تأكد من أخذ الدجاج إلى المنزل فورًا ووضعه في الثلاجة أو الفريزر.

في الفريزر، يمكن أن يبقى الدجاج صالحًا لمدة 9 أشهر على الأقل، بشرط أن يكون محكم الإغلاق. قبل وضع الدجاج في الفريزر، اكتب تاريخ الشراء على العبوة لتتبعها.

وفي الثلاجة، يمكن أن يستمر الدجاج الطازج غير المطبوخ من يوم إلى يومين، إذا كنت قد طهيت الدجاج بالفعل، فعليك تناوله في غضون 3-4 أيام، ويجب دائمًا تخزينه في الثلاجة.