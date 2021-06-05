في ذكرى مي10 أخطاء ترتكبيها أثناء غسل الملابس.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أول شيء يجب عليك فعله للحفاظ على ملابسك نظيفة وجميلة، هو تعلم كيفية غسلها بشكل صحيح، لذا يجب معرفة الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تدمر ملابسك المفضلة، كما ذكر موقع "برايت سايد".

1- الفرز غير السليم، بصرف النظر عن اللون، يجب أيضًا الانتباه إلى نوع القماش، على سبيل المثال، يجب غسل الملابس الصوفية بشكل منفصل، ولا يجب خلط المناشف بالملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

2- استخدام الكثير من مسحوق الغسيل، إذ قد يؤدي إلى الحصول على الكثير من الرغوة التي يمكن أن تجمع الأوساخ في أجزاء من القميص مثل الياقة، وتجعل الملابس أكثر اتساخًا.

3- تزرير الملابس، يجب أن تتذكر دائمًا فك أزرار القمصان، وما إلى ذلك، وإلا فقد تنفجر الأزرار وستبدو الملابس غير مرتبة.

4- استخدام الكثير من المُبيض، إذ يجعل الأقمشة أقل متانة ويمكن أن تتمزق بسهولة.

5- غسل ملابس السباحة في الغسالة، يجب عدم غسل ملابس السباحة والسباق وأي ملابس أخرى مصنوعة من الإيلاستين في الغسالة، وإنما علينا بشطفها بالماء البارد.

6- إعطاء الغسالة وقتًا "للراحة"، يفضل بعض المستخدمين القيام بذلك لأنهم يعتقدون أن عدة دورات غسيل متتالية يمكن أن تؤدي إلى انهيار، ومع ذلك، هذا خطأ، لأن استخدامها بدون انقطاع يقلل من استهلاك الكهرباء حيث تستخدم إعادة التسخين بعد الدورة السابقة.

7- استخدام دورة واحدة فقط للوسائد والبطانيات، وإذا كنت تغسل الوسائد والبطانيات المصنوعة من الريش في الغسالة، فقم بتشغيل دورتين متتاليتين، حيث يمكن للريش الاحتفاظ بالرغوة، وبالتالي قد يبقى الصابون داخل الوسائد.

8- استخدام منعمات الأقمشة للمناشف، وتقلل هذه المركبات الكيميائية من قدرة الأقمشة على الامتصاص، لذا من الأفضل عدم استخدامها للمناشف.

9- غسل الكثير من الملابس دفعة واحدة، ومن الأفضل ألا نفرط في تحميل الغسالة لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطلها.

10- استخدام مساحيق وسوائل غسيل باهظة الثمن، بالرغم من أن العديد من المنظفات التي نستخدمها لها بدائل منزلية رخيصة مثل، الملح يمكن أن يجعل الملابس تبدو أكثر إشراقًا، والطباشير يساعد في إزالة البقع، ويمكن استخدام عصير الليمون لجعل الملابس أكثر نعومة ورائحة.

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