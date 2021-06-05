5 خدع من أخصائيي تجميل تساعدك على الظهور بإطلالة شبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تطمح جميع النساء إلى الحفاظ على إطلالة شبابية وجذابة لأطول فترة ممكنة، لكن التجاعيد وغيرها من التغيرات التي تطرأ على أجسامهن قد تؤثر على جمالهن.

وذكر موقع "brightside" من خلال بعض أخصائيي التجميل، أفضل الخدع التي تساعد النساء للحصول على إطلالة ساحرة في أي عمر، فيما يلي:

- البرايمر

بالنسبة للنساء الأكبر سنا، يفضل استخدام برايمر خفيف يعكس الضوء، وذلك بهدف ملء التجاعيد بجزيئات ناعمة ورقيقة، وتنعيم ملمس البشرة ومظهرها.

- كريم الأساس

من الأفضل استخدام كريم أساس معتدل الكثافة، حتى لا يبدو كقناع للوجه، حيث يساعد على تنعيم وتنسيق لون البشرة، وبالتالي منحها ملمساً مخملياً ومظهراً رائعا، وإخفاء العيوب الطفيفة.

- الحاجب

يساهم الشكل المميز واللون المناسب للحاجب في إبراز جمال العينين وجعل الوجه أكثر نضارة، لذا حاولي تجنب الألوان السوداء والرمادية الداكنة، ويفضل استخدام الألوان الدافئة، لأنها قد تمنحك مظهراً شبابياً.

- الظلال ونحت الوجه بالمكياج

ضعي ظلال العيون على الجفون، ابدئي بظلال فاتحة في الزاوية الداخلية للعين، فمثلاً، ضعي أولاً اللون البرتقالي أو الأرجواني الفاتح، أو الوردي أو البيج أو الرمادي، وعليك ببراز الزوايا الخارجية بظلال داكنة: مثل تدرجات اللون البني، أو البني بتدرجات البنفسجي، فجميعها مناسبة.

من الأفضل تطبيق الظلال الداكنة في الثلث السفلي من الجفن، حتى لا يبدو المكياج ثقيلاً، ويبدو وجهك أكبر سناً، ولا تنسي نحت الوجه بالمكياج، لإبراز عظام الخد لتبدو أصغر حجماً.

- مكياج الشفاه

لجعل مكياج الشفاه يدوم لأطول فترة، استخدمي قلم تحديد شفاه بجودة عالية، حيث يفضل ألا تعتمدي على تحديد الشفاه فقط، بل ملء سطح الشفاه بأكمله بالقلم.