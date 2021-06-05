10 فوائد صحية لتناول التوت مرة أسبوعيا.. منها تحسين الصحة العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التوت من الفواكه التي يفضل تناولها الكثيرون، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولكن ما الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناوله مرة في الأسبوع؟.. هذا ما توضحه الدكتورة سهام سوقية استشارية التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك".

- من أفضل أنواع الفواكه لصحة الدماغ، إذ يساعد على تحسين صحتك العقلية ويعمل على إبقاء الدماغ يعمل بأفضل حالاته.

- يساعد في إبطاء الأعراض المرتبطة بمرض ألزهايمر.

- جيد لمرضى السكري.

- غني بالألياف.

- يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين سي والمنجنيز.

- ثبت أنه يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تحسين وظيفة الشرايين.

- يحتوي على حمض الإيلاجيك المضاد للأكسدة، والذي يساعد في تقليل التجاعيد وعلامات شيخوخة الجلد الأخرى المتعلقة بالتعرض لأشعة الشمس.

- يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.