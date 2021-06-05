رانيا يوسف تكشف مناسبة صورتها مع رئيس نادي برشلونة وترد على المسيئين: جماعات ممنهجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تفاصيل الصورة التي جمعتها مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، وذلك عبر تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها على حسابها بموقع «فيس بوك».

كما ردت رانيا يوسف على التعليقات المسيئة التي طالتها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا أمس قائلة: «دي جماعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومشهور والناس دي ظهرت بعد سنة 2011 وبيكرهوا أي نجاح».

وقالت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «mbc مصر»، إنها تعرفت على خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة من خلال بعض أصدقائهما المشتركين موضحة: «مجموعة من الأصدقاء عرفونا على بعض في أحد الشوارع وقدام كافيه معروف جدًا في مدينة برشلونة، ومعرفش إيه اللي حصل والدنيا قامت وكأنهم أول مرة يشوفوا ممثلة ناجحة».

هاشتاج رانيا يوسف.. أزمة جديدة تسبب بها رئيس نادي برشلونة جعلتها تلجأ لمباحث الإنترنت

وفي السياق نفسه كان مصدر قد أكد أن الجهات المعنية تقوم بفحص الهاشتاج الذي تضمن الإساءة إلى الفنانة رانيا يوسف من قبل بعض رواد مواقع السوشيال ميديا يحمل ألفاظا نابية بحقها، وذلك لكشف هوية المحرض على هذه الألفاظ النابية وأوضح المصدر الأمني أنهم لم يتلقوا أي بلاغات من الفنانة فيما يخص واقعة الإساءة حتى اللحظة.

وذلك عقب إعلان «يوسف» لجوئها إلى الجهات القانونية ومباحث الإنترنت لتحرير بلاغًا ضد كل الأشخاص المشاركين في الوسم المسيء الذي حمل «اله.…المرتدة» ويحمل ألفاظًا نابية بعد التقاطها صورة تذكارية مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

يشار إلى أن رانيا يوسف نشرت صورة لها جمعتها برئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، وسرعان ما تفاعل معها جمهورها ومتابعيها إلا أنها واجهت على الجانب الآخر تعليقات مسيئة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثم هاشتاج يحمل ألفاظًا نابية بينما خرجت هي عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة إنه سيجري محاسبة كل من شارك في ذلك الهاشتاج الذي ينال من سمعتها: «سيتم تقديم بلاغات بصور وسكرين شوت لكل التويتات المُشاركة بالهاشتاج المسئ».