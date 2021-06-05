رفض أهلها الغناء وتهوى التمثيل.. معلومات عن صولا عمر صاحبة أغنية «أبو أحمد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت المغنية الشابة صولا عمر، قبل قليل، أغنيتها «أبو أحمد خدني الكوافير» عبر قناة شركة «conga studios» الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تم طرح جزء من الأغنية قبل عيد الفطر الماضي 2021، الأمر الذي تسبب في انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى كوميكس نظرًا لما احتوت عليه الأغنية من كلمات.

كانت صولا عمر قد وجهت الشكر لمنتج الأغنية حاتم يزن، حيث كتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة: «شكرًا أستاذ حاتم لكونك أول حد يؤمن بمواهبي ومش بس إيمان لا كمان تنفيذ ومساعدة، شكرا لإيمانك بمواهبي الكتيرة وتشجيعك الكبير ليا، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك».

وأضافت :«الراجل ده هيكون السبب في كل حاجة لطيفة هتسمعوها قدام، كان بقالي كتير أوي بغني من وأنا صغيرة، بس عمر ما حد قرر يساعدني أو الإيمان كان يدوب إيمان نفسي وبشكرهم طبعا بس أما مواهبي تبقى أخيرًا ملموسة بشكل بروفيشنال».

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وفي هذا الصدد، يرصد «هن» معلومات عن المغنية صولا عمر، بعد طرح أغنية «أبو أحمد»:

ـ تبلغ من العمر 25 عامًا.

ـ لديها مواهب متعددة كالتمثيل والغناء.

ـ تلقت تدريبات على الغناء في دار الأوبرا المصرية.

ـ واجهتها صعوبات في بداية حياتها حيث رفض أهلها استمرارها في مجال الغناء.

ـ انضمت لشركة إنتاج غنائي تدعى «conga covers» من خلال المنتجة دينا ياقوت والمنتج حاتم اليزن اللذان أنتجا لها أغنية «أبو أحمد».