عضو مجلس النواب: الدولة اهتمت بتمكين المرأة خلال الـ7 سنوات الماضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منذ نحو 7 سنوات، وضعت الدولة نصب أعينها ملف الانتباه للمرأة المصرية، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية عبر أكثر من قرار، كان بدايتها تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

وأضافت «مرثا»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة كان من ضمنها ملف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وصولا لعام 2030، والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والختان.

إطلاق المبادرات

وأوضحت، أنه كان هناك العديد من المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التضامن من أجل المرأة، مثل مبادرة «تكافل وكرامة» و«2 كفاية»، ومبادرات أخرى خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.

وأكدت، أنه من ضمن الاهتمام بالمرأة المصرية كان تلك المبادرات الرئاسية، التي كان من بينها كذلك «مبادرة 100 مليون صحة» و«الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية» و«مبادرة سجون بلا غارمات» وأيضًا مبادرة «صحة المرأة هي صحة مصر» للقضاء على الأنيميا والأمراض المصاحبة لكثرة الأنجاب للمرأة.