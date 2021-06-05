5 علامات تدل ع وجود حشرة البق في منزلك.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على الرغم من أن بق الفراش لا ينقل أي أمراض معدية، إلا أنه يمكن أن يصبح مصدر إزعاج ويسبب بعض المشكلات الصحية، بداية من ردود الأفعال الجسدية مثل الطفح الجلدي أو الحساسية، إلى الآثار النفسية مثل القلق والإجهاد والأرق، وهذه الأسباب كافية لجعل هذه الحشرات ضيوفًا غير مرحب بها في منزلك.

فيما يلي نذكر لكم بعض العلامات التي عليك البحث عنها إذا كنت تشك في وجود حشرة البق في منزلك، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- وجود بقع حمراء تسبب الحكة على بشرتك:

إذا كنت تعاني من تهيج في الجلد أو لاحظت وجود بقع حمراء صغيرة تسبب الحكة على وجهك أو ذراعيك أو ساقيك أو صدرك أو ظهرك، فذلك علامة على وجود البق في الفراش، وهذه البقع يمكن أن تلتهب وقد يؤدي خدشها إلى حدوث نزيف أو عدوى.

- بقع دم أو بقع بلون الصدأ:

تحقق من وجود بقع حمراء على السرير أو الملابس، إذا قمت بسحق حشرة بق ستترك بقعة دم، قد تجد أيضًا بقعًا بلون الصدأ، تلك هي براز بق الفراش.

يمكنك العثور على هذه البقع على الملاءات، وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل حواف الفرشات، والأغطية، وإطارات السرير الخشبية، تحقق أيضا من وجود البقع على الجدران أو تحت ورق الحائط.

- رائحة عفنة:

تحتوي حشرات الفراش على غدد رائحة تطلق الفيرومونات، وإذا كان هناك الكثير منها، يمكن أن تكون الرائحة قوية جدًا، لذلك إذا كانت رائحة الغرفة مثل الملابس المتعفنة أو الطعام الفاسد، فمن المؤكد أن لديك سببًا يدعو للقلق.

- قذائف بق الفراش:

تتخلص بق الفراش من جلدها عندما تنمو، لذا ابحث عن قشور ذات ألوان فاتحة على شكل حشرة، يمكن ذلك من خلال تفقد وسائد السرير، وطبقات المرتبة، والكراسي، والأريكة، وبين الوسائد، بالإضافة إلى ضرورة التأكد أيضًا من فحص الأدراج والملابس.

- بقع بيضاء على الأثاث:

إذا رأيت بقعاً بيضاء اللون على الأثاث، ربما يكون ذلك بيض بق الفراش أو قشور البيض، وتبدو تلك البقع مثل حبات الأرز، وتكون شفافة أو بيضاء اللون.

من الممكن رؤيتهم بالعين المجردة، ولكن سيكون من الأفضل بالتأكيد فحص غرفتك باستخدام مصباح يدوي وعدسة مكبرة، فغالباً ما تضع حشرات البق البيض في حواف الأثاث والمرتبة.