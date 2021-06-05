توقعات الأبراج اليوم 5-6-2021: صدمة لـ السرطان.. وانفصال العذراء عن شريكه

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

من الجيد قضاء بعض الوقت بمفردك للراحة، وإذا لم تستطع حاول على الأقل أن تأخذ الأمور بسهولة.

برج الثور:

قد تؤثر الأمور المالية على ذهن صديق أو حبيب مقرب، وقد يطلب نصيحتك.

برج الجوزاء:

من الأفضل أن تحافظ على أنشطتك منخفضة المستوى، تناول القهوة والكعك في المنزل بدلاً من الخروج، فيجب أن تكون أمسيتك مليئة بالمحادثات المثيرة والمحفزة، ستكون سعيدًا.

برج السرطان:

اليوم قد تعلم شيئًا صادمًا عن جار أو قريب، لتنتشر القيل والقال بسرعة في مجتمعك، ما يجعلك تترنح على الرغم من أنه قد يكون مبالغًا فيه.

برج اﻷسد:

ربما تأتيك بعض الأخبار الجيدة والمدهشة اليوم، فقد يتصل بك أحد أفراد العائلة أو صديق أو يذهب إليك، اخرجوا معًا واحتفلوا.

برج العذراء:

الانفصال المؤقت عن شريكك قد يكون مخيباً للآمال، خذ نزهة طويلة ليصفى ذهنك.

برج الميزان:

قد تثير الأحلام أو التأمل بعض الأفكار والرؤى الروحية، وقد تنساها على الفور عند الخروج من حلمك أو حالة التأمل، لذا حاول كتابتها.

برج العقرب:

قد تتسبب بعض الأخبار المزعجة المتعلقة بالمال في ارتباك اليوم.

برج القوس:

حاول ألا تقلق بشأن المشاكل اليوم، اقضِ وقتًا في الاسترخاء والاستمتاع بصحبة الأصدقاء والعائلة.

برج الجدي:

قد يتأخر التسليم الذي كنت تتوقعه من بعيد، مما يجعلك تتساءل عما إذا كان قد فقد، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله سوى الانتظار.

برج الدلو:

تشعر اليوم بشغف خاص، وترغب في لقاء رومانسي، قد يكون لديك حتى موعد ساخن مجدول، لا تتفاجأ إذا كان لا بد من تأجيله لأسباب خارجة عن إرادة أي شخص.

برج الحوت:

قد يأتي زائر يعاني من بعض المشاكل إلى باب منزلك بحثًا عن النصيحة والتعاطف، من الممكن أن يكون لديه أيضًا بعض الأخبار الأخرى التي قد تصدمك.