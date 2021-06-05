لإنقاص الوزن.. احذر تناول هذه الأطعمة: غنية بالدهون المتحولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية والبحث العلمي، يمكن أن تزيد الدهون المتحولة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والالتهابات والسرطان.

وهناك العديد من الأطعمة التي نفرط في استهلاكها بشكل يومي، دون وعي أنها غنية بالدهون المتحولة، ونذكرها لكم وفق ما جاء في موقع "stylecraze".

- البسكويت:

تستخدم معظم الشركات الدهون المتحولة لبناء القوام المقرمش للبسكويت الذي نحبه كثيرًا، كما أن تزيد هذه الدهون من العمر الافتراضي، ما يسمح لها ببيع المنتج لفترة أطول وتساعد المشتري على تخزينها لشهور.

- الزبدة:

تحتوي قطعة الزبدة على 0.2 جرام من الدهون المتحولة، لكننا نستهلك الكثير من الزبدة أكثر من مجرد وضع قطعة منها يوميًا، حيث تحتوي ملعقة كبيرة من السمن النباتي على 2.1 جرام من الدهون غير المشبعة.

- الدوناتس:

يعشق الكثير من الأشخاص تناوله، لكنه غني بالكربوهيدرات، كما أن القلي العميق بالزيت يجعله مليء بالدهون المتحولة، لذا من الأفضل تجنب تناوله في نظامك الغذائي، لتحسين صحة قلبك ولإنقاص الوزن.

- حلوى محشوة بالكريمة:

الحلوى المملوءة بالكريمة لذيذة ولزجة، وتحتوي كل قطعة حلوى على حوالي 0.5 جرام من الدهون المتحولة، لذا يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منها إلى تراكم الكثير من الدهون المتحولة في جسمك، بالإضافة إلى أنها غنية بالسكر، مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

- الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية المقرمشة ذات مذاق رائع، لكنها تسبب المزيد من المضاعفات الصحية، لذلك من الأفضل تجنب تناولها في جميع الأوقات.

- الأطعمة المجمدة:

تحتوي الأطعمة المجمدة على نسبة عالية من الدهون المتحولة إلى جانب الكربوهيدرات والملح والسكر، لذا تجنب شراء هذه الأطعمة حتى تتمكن من فقدان الوزن.

- الآيس كريم:

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من السكر والدهون المتحولة، لذا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، ومرض السكري.

-الزيوت النباتية المخلوطة:

تعد مزيجا من الزيوت النباتية المكررة، وتستخدم هذه الزيوت النباتية في طهي الطعام والقلي، والخبز، وكلما زاد تسخين الزيت، زادت فرصة استهلاكه للدهون المتحولة، لذا يجب تجنب القلي العميق أو الأطعمة المقلية في هذه الزيوت، بالإضافة إلى اختيار بديلًا صحيا لهذه الزيوت للحفاظ على مستويات الدهون المتحولة عند الحد الأدنى.