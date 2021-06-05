بعد تعرضه لحادث سير.. طليقة كهربا تنشر مقاطع رقص لها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، متابعيها بعدة مقاطع مصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ظهرت من خلالها وهي تشارك أصدقائها بوصلات رقص خلال إحدى السهرات.

كما عادت ونشرت بعض اللقطات، خلال استجمامها على أحد شواطئ، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري».

سيارة محمود كهربا لاعب الأهلي تعرضت لدمار كبير

وجاء ذلك عقب تعرض طليقها، محمود كهربا، لحادث سير، اليوم، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة أظهرت حجم الضرر الذي لحق بسيارته، وعلق عليها قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء».

سيد عبد الحفيظ: كهربا حالته جيدة

ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن كهربا بحالة جيدة للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق والأمور بخير، لافتًا إلى أن الحادث كان بسيطًا، واللاعب عاد لمنزله بشكل طبيعي، منوهًا بأن الحادث وقع على طريق الساحل الشمالي، بعد توجه اللاعب لقضاء إجازته من التدربيات هناك.

موسيماني: تقبلت اعتذار كهربا

وفي سياق متصل، كان علّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على خلافه مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد أزمة مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز، قائلا في تصريحات في قناة الأهلي: «أزمة كهربا انتهت تماما بعد اعتذار اللاعب لي وللاعبين، كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة بشكل أساسي».

وتابع: «كهربا لاعب كبير وكان هناك سوء تفاهم بيننا وتقبلته، خاصة أنه اعتذر واعترف بالخطأ وهو مثل ابني، والجميع يقع في الخطأ، وليس هناك إنسان معصوم»، مشيرًا إلى أن «اللاعب يتدرب بشكل قوي ويطلب مشاهدة التمرينات وحابب الشغل، وحاليا اللاعبين هيتفرجوا على مباريات الترجي التونسى لكي يدرسوا الفريق المنافس بشكل جيد».

قصة سارة وكهربا

يذكر أن سارة خليفة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، خلال جلسة «دعوى نفقة الزوجية»، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.