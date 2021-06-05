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الامارات | انخفاض قياسي في عدد المواليد والزيجات باليابان

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طوكيو ■ رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قياسي في عدد المواليد والزيجات باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الصحة اليابانية، أمس، إن عدد المواليد في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وأضافت أن عدد المواليد انخفض إلى 840 ألفاً و832 في عام 2020، متراجعاً بنسبة 2.8% عن العام السابق، وهو الأقل منذ بدء تسجيل المواليد في عام 1899.

وتسبب تفشي ، المتسبب في مرض «كوفيد-19» في انخفاض المواليد في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، رغم توقعات سابقة بأن يؤدي العزل العام المصاحب للجائحة إلى زيادة عدد المواليد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الزيجات المسجل في اليابان انخفض بنسبة 12.3% خلال العام الماضي إلى 525 ألفاً و490، وهو انخفاض قياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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