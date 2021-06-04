كيف أصبحت ملامح بنات الحضري الـ4 خلال حفل زفاف شقيقتهن؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب حفل زفافها الأسطوري، حيث باتت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تضج بمقاطع مصورة من حفل الزفاف، الذي شهد حضور كبير لرجال الرياضة والسياسة والمجتمع.

ولفتن بنات الحضري الأربعة «شدوى، شهد، شاهندا، وشايان» الأنظار بإطلالاتهن وملامحهن، التي تشبه كثيرًا ملامح والدتهن «صابرين».

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زفاف ابنة عصام الحضري

واحتفلت شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بحفل زفافها مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.