رغم تعبها.. موقف إنساني لـ دلال عبدالعزيز مع سيدة مريضة في المستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، عن موقف إنساني للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، خلال إحدى المرضى معها بالمستشفى رغم حالتها الصحية الغير مستقرة.

وأعاد «الرداد» نشر تغريدة لمدون عبر «تويتر» يُدعى مينا غطاس، إذ نشر صورة برفقة والدته قبل دخول العمليات، وكتب عليها: «امبارح أمي قبل ما تخش تتجهز عشان العملية بدل ما تدعي لنفسها فضلت تدعي لدلال عبد العزيز.. احنا في البيت بنتعامل مع الفنانة دلال عبد العزيز كأنها خالتنا.. ربنا يشفي دلال ويكمل شفا أمي».

وعلى الفور، رد «الرداد» على التغريدة، خلال خاصية «استوري»، قائلًا: «ألف سلامة عليها وإن شاءالله هتقوم بالسلامة وشكرًا جزيلاً على الدعوات ربنا يخليكم لبعض».

وتابع في منشور آخر: «على فكرة مدام دلال كمان لما عرفت دعت لها».

آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

وفي ذات السياق، كشف مصدر من عائلة الفنانة دلال عبدالعزيز، عن أن حالتها الصحية مستقرة نسبيًا، ولازالت لا تعلم أية معلومات عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم، مؤكدًا على تكتم الجميع، حرصًا منهم على سلامتها، لكي لا تسوء حالتها الصحية.

وأكد المصدر أن «دلال»، قد تم نقلها على جهاز صناعي متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين، وأن ابنتيها إيمي ودنيا بجوارها دائمًا، بصحبتهما حسن الرداد ورامي رضوان.

أما عن موعد خروجها من المستشفى، فقال المصدر لـ«الوطن»، إن الأطباء ينتظرون تحسن حالتها وانتظام حركة التنفس، بالإضافة إلى الاطمئنان على الرئة وخضوعها للفحوصات، وأن الأطباء لن يحددوا لها موعد خروج قبل تماثلها للشفاء.

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «عالم موازي» لدنيا سمير غانم في النصف الثاني من السباق الرمضاني، ولكن خرج لظروف إصابتها هي ووالدتها دلال عبدالعزيز.