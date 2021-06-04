لو شاكك.. طبيب يكشف عن علامات تؤكد الإصابة بالفطر الأسود

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الأسبوعين الماضيين ازدادت المخاوف كثيرًا حول الإصابة بـ الفطر الأسود، بعد أن تم تسجيل عدد من حالات الغصابة به للمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، إذ أنه يُصاب به المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة وأصبح الحديث عن الفطر الأسود من أكثر الأشياء التي يتخوف منها الشارع المصري.

ويتسائل البعض عن العلامات المؤكدة التي يمكن أن يعرف المريض من خلالها إصابته بـ الفطر الأسود، ونرصد من خلال هذا التقرير العلامات التي تؤكد الإصابة بالفطر الأسود، وفق استشاري المناعة الدكتور مجدي بدران، خلال حديثه لـ «هُن»، كالتالي:

ماهي العلامات التي تؤكد الإصابة بالفطر الأسود في حالة الشك؟

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن هناك عدد من العلامات التي تؤكد الإصابة بالفطر الأسود، مشيرًا إلى أنه بمجرد الإصابة يمكن أن تتدهور الحالة الصحية للمريض حتى الوفاة في غضون أيام، وبالرغم من ذلك فهي ليست معدية، وجاءت الأعراض كالتالي:

- في حالة إذا كان هناك أي شكاوى جديدة فى الوجه أو الأنف أو الفم أو العين.

- الشعور بألم شديد فى الوجه، بالإضافة إلى الشعور بانسداد في الأنف.

- ظهور احتقان في الأنف أو الجيوب الأنفية.

- ظهور أي من التصبغات أو القشور السوداء في الأنف.

- الشعور بألم والتهابات في العين.

- فقدان البصر وتغير لون الفم.

- تشوّه الوجه وتورمه من جانب واحد.

- الشعور بالتورم في الخدين والعينين.

- الإحساس بالشلل الجزئي في الوجه.

فقدان الإحساس بالوجه والشعور بألم في الأسنان

- انخفاض الإحساس بالوجه.

- الشعور بألم في الأسنان.

- خلخلة الأسنان أو خلع الأسنان أو سقوط الأسنان.

- التهابات في الفكين أو اللثة.

- فقدان عظام الفك.

- الصداع المستمر.

- ارتفاع شديد في السكر.

- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

- آلام في البطن وغثيان وقيء دموي ونزيف في الجهاز الهضمي.