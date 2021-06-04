خبيرة أبراج تكشف سر رقم نحس يلاحق كهربا: «متتجوزش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حادث سير قوي تعرض له لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن تحطم سيارته وإثارة الرعب في نفوس جماهيره ومتابعيه.

ويأتي هذا الحادث، عقب سلسلة من المشكلات التي واجهت اللاعب خلال الفترات الماضية، بينه وبين إدارة النادي والمدير الفني بيتسو موسيماني، والتي انتهت باعتذار اللاعب وعودته مُجددًا للمران.

وعادًة ما يلجأ العديد من المشاهير، أو متابعيهم لمعرفة ما تخبئ لهم توقعات الأبراج، والأرقام وفقًا لتاريخ ويوم ميلادهم.

خبيرة أبراج تكشف سر رقم نحس يلاحق كهربا

عدة تحذيرات من قِبل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وجهتها للاعب، لعدم اتخاذ قرارات مصيرية هذا العام، والتأني في الاختيارات وفقًا لحظوظه في 2021.

وأكدت خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ «هُن»، أن رقم تاريخ ميلاد اللاعب، قليل الحظ على جميع الأصعدة خلال 2021، قائلة: «كهربا برج الحمل، وده برج ناري وعصبي جدًا، لكن الأصعب هو رقم يوم ميلاده، وهو رقم 13، وده مخلي حياته ماشية بصعوبة ومليانة مشاكل».

وتابعت: «حياته صعبة مش بتمشي بسهولة، البرج بيديله ذكاء وعصبية زيادة، وهو شخص مُحارب لأن كوكبه الماريخ، ومُحب للتميز لكنه غيور، وكل ده مسببله مشاكل بسبب رقم 13».

حياته العملية صعبة.. ابدأ من جديد

وعن توقعات الأبراج لحياته المهنية، أكدت خبيرة الأبراج، أنه سيعاني من إحباط شديد، ستكون أسوأ السنين لديه: «مضطر يبدأ من جديد، ودي مرحلة اجتهاد وبناء، لازم ميغامرش ولا يستعجل على حصاد جهوده دلوقتي».

متتجوزش ولا تخطب

أما عن حياته الشخصية والعاطفية، أشارت عبير فؤاد إلى صعوبة نجاح تلك العلاقات هذا العام، قائلة: «هيكون هنده مشاكل في العلاقات، مش بتنجح أوي، لازم يأجل الخطوة دي السنة دي تمامًا».

وعن شخصية اللاعب وما يناسبه، أكدت إنه شخص مبالغ في انفعالاته واختياره لشريك حياته صعب: «عاوزها تهتم بيه ويكون نمرة واحد عندها، خصوصًا وأن ردود أفعاله عنيفة، لازم حد يطمنه».

كهربا: قدر الله وما شاء فعل

وكان نشر «كهربا» صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أظهرت حجم الضرر الذي لحق بسيارته، وعلّق عليها قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء».