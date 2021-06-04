منها المزخرفة.. 8 ملابس احذر شراءها لأطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

منذ الصغر يهتم الآباء والأمهات بارتداء أطفالهم الملابس الأنيقة والتي تشعرهم بالراحة عند ارتدائها، ولكن هناك بعض الملابس التي يجب تجنب شرائها لصغار السن، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- الملابس المزخرفة بالأزرار والترتر والخرز:

يجب ألا تحتوي ملابس الأطفال على مجموعة من العناصر الزخرفية، وذلك لأنه يمكن للأطفال الفضوليين تمزيقها ووضعها في أنوفهم أو أذنهم أو فمهم وابتلاعها.

2- الوشاح طويل:

وشاح الطفل يمكن أن يحمل تهديدًا محتملاً للأطفال الصغار، هذا لأن الوشاح الطويل يمكن أن يعلق بسهولة على أحد هياكل اللعب ومن الصعب جدًا (إن لم يكن من المستحيل) الإفراج عن نفسه في هذه الحالة دون مساعدة من شخص بالغ.

3- الملابس الداكنة دون عناصر عاكسة للضوء:

في كثير من الأحيان، يختار الآباء الملابس العملية ذات الألوان الداكنة ما يعرضهم للخطر على سلامة أطفالهم، ولا يمكنهم فقط أن يفقدوا ابنهم في حشد من الأشخاص، ولكن أيضًا قد يفشل السائقون في رؤية القليل من المشاة في الظلام، وكلما زادت العناصر العاكسة للضوء في ملابس الأطفال، كان ذلك أفضل.

4- الأحذية الثقيلة ذات النعال المسطحة:

الأحذية الثقيلة غير مريحة للطفل أثناء الركض واللعب، علاوة على ذلك، سوف يتعب الطفل بسرعة.

5- السترات ذات الفراء الكثيف:

لا يمكن للطفل ببساطة تقييم بيئته في هذه الأغطية، وهو أمر خطير للغاية، خاصة على الطريق أو السكك الحديدية أو الزوايا المظلمة، إلى جانب ذلك، تمامًا مثل الوشاح، يمكن للغطاء أن يعلق بسهولة على شيء ما.

6- ملابس "الكبار":

الأطفال لا يشعرون بالراحة عند ارتدائها، كما أن الملابس الضيقة جدًا أو الكبيرة جدًا تجعل من الصعب على الأطفال الحركة، مما يمنعهم من الجري والقفز على أكمل وجه.

7- الملابس التي عليها ملصق ضخم من الداخل:

إذا أصيب أطفالك بنوبة غضب في كل مرة يرون فيها نفس القميص أو البلوزة أو إذا شعروا بالتوتر ويتصرفون بشكل غريب أثناء ارتدائه، فيجب على الآباء فحص هذا العنصر بشكل أفضل، ربما لا يكون السبب في الحالة المزاجية السيئة للطفل وليس في جودة القماش، ولكن في ملصق العلامة التجارية أو في الملصق الذي يحتوي على معلومات حول كيفية العناية به، في كثير من الأحيان، تكون أحجام هذه العناصر ضخمة بشكل غير متناسب، وموادها صلبة، وزواياها خشنة للغاية.

8- القبعات الضيقة:

من الأفضل شراء القبعات وأي أغطية رأس أخرى تتوافق تمامًا مع حجم الطفل، ويمكن أن تتسبب القبعة الكبيرة جدًا في الشعور بعدم الراحة، فهي تنزلق لأسفل وتحجب رؤية الطفل، كما يمكن للقبعة الضيقة جدًا أن تترك علامات على الجبهة وتسبب الصداع، بالإضافة إلى أن القبعة الضيقة المصنوعة من مواد صناعية تجعل رأس الطفل تتعرق، مما يؤدي إلى الحكة والتهيج.