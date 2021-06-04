7 نصائح تساعدك على الظهور بشكل أنحف في ملابس الصيف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نخرج من فصل الشتاء ونحن نعاني بسبب الزيادة في الوزن، ولا نعرف كيف نرتدي ملابس الصيف.

كل ما يتطلبه الأمر هو استخدام بعض الحيل الأنيقة وتجنب الأخطاء الشائعة جدًا عند اختيار ملابس الصيف، مثل ما يأتي:

1- الملابس الفضفاضة:

لسبب ما، تعتقد العديد من الفتيات أن الملابس الفضفاضة ستخفي الوزن الزائد، لكن هذه وجهة نظر غير صحيحة تمامًا، فالملابس الفضفاضة تجعل الصورة الظلية أكبر فقط، لهذا السبب يجب أن ترتدي بلوزة قصيرة بدلاً من أن تكون طويلة، ولا تخافين من الألوان الزاهية، أهم شيء هو تحديد مجموعات الألوان التي تناسب مظهرك بشكل أفضل، وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

2- اختاري مظهر أحادي اللون:

الملابس أحادية اللون يمكن أن تجعلك تبدو أنحف أيضًا، وتجعل مظهر الجسم منسق بشكل أكثر تخفي عيوبه.

3- اختاري النسيج المناسب والخياطة:

انتبهي قدر الإمكان لجودة نسيج ملابسك، فالملابس المصنوعة من أقمشة رفيعة وضيقة ستسلط الضوء فقط على عيوب جسمك.

4- كوني حذرة مع التناقضات:

اختاري الملابس بحيث يكون الجزء العلوي والسفلي غامقًا أو ساطعًا ولا تقطعين الشكل بألوان متباينة، وإذا كنت ترغبين في إضافة بقعة مضيئة، فافعلي ذلك بطريقة أنيقة، على سبيل المثال، يمكنك إضافة طبقة سفلية أحادية اللون باستخدام بنطلون زاهي وقميص الذي يبدو أفضل بكثير مع جاكيت غامق.

5- لا تخافين من الخطوط الرأسية.

كل الخطوط الرأسية على الملابس تجعل الشكل أنحف بصريًا، حتى صف من الأزرار سيفي بالغرض وتجعل مظهرك أنيق ونحيف في نفس الوقت، ولكن ابتعدي عن الخطوط العرضية.

6- توقفي عن ارتداء الحقائب الكبيرة:

الحقيبة الضخمة ذات الخطوط العريضة تجعل شكلك أضخم بكثير مما تبدو عليه ابتعدي عنها واتجهي إلى الحقائب صغيرة الحجم.

7- كوني حذرة مع النقشات:

كوني حذره مع المطبوعات، لا تختاري الملابس ذات المطبوعات الضخمة الفوضوية تجعلك أزيد في الوزن.