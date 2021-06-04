أبرزها اللحوم.. 4 أطعمة تهددك بالفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تناول أنماط أكل أو تناول أطعمة غير مناسبة على المدى الطويل يمكن أن يكون أحد أسباب الفشل الكلوي، فقد يؤدي النظام الغذائي العشوائي إلى الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل صحية أخرى، وكلا المرضين إذا لم يتم السيطرة عليهما يمكن أن يضر أو يقلل من وظائف الكلى.

وفي هذا الإطار استعرض موقع health.kompas، أبرز الأطعمة التي قد تسبب الفشل الكلوي.

-الأطعمة التي تسبب الفشل الكلوي

بعض الأطعمة إذا استهلكت دون تحكم وأصبحت نمط حياة يمكن أن تتلف الكلى تدريجيًا، وإليك بعض الأطعمة التي تسبب الفشل الكلوي التي يجب الحد منها أو تجنبها:

-الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح

يمكن أن تؤدي عادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح أو الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم، هذه الحالة إذا لم يتم السيطرة عليها يمكن أن تضر الكلى، ووفقًا لوزارة الصحة، فإن الاستهلاك الموصى به من الصوديوم أو الصوديوم بحد أقصى 2000 ملليجرام، أو بحد أقصى ملعقة شاي واحدة يوميًا

ينصح بالتخلص من عادة إضافة ملح الطعام إلى الأطباق المقدمة بالفعل على مائدة العشاء، إذا لزم الأمر، قلل تدريجيًا من تناول الملح عن طريق استبداله ببهارات أكثر نكهة، وبمرور الوقت، يمكن أن يعتاد اللسان على الاستمتاع بطبق قليل الملح.

-الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة والأطعمة المحفوظة والأطعمة المعلبة والأطعمة المجمدة عادة على الكثير من الصوديوم والفوسفور، فأظهرت العديد من الدراسات أن محتوى الفوسفور في الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل العظام.

وينصح بتغيير عادة تناول الأطعمة المصنعة أو الحافظة ببطء مع اتباع نظام غذائي لنظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) لمنع ارتفاع ضغط الدم.

-اللحوم المفرطة البروتين الحيواني

اللحوم يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض في الدم، إذا كان الشخص معتادًا على تناول الكثير من اللحوم، فستجد الكلى تدريجيًا صعوبة في إزالة الحمض من الدم، صحيح أن البروتين مثل اللحوم ضروري لنمو الخلايا التالفة وصيانتها وإصلاحها، ومع ذلك، يجب ألا يكون استهلاك اللحوم مفرطًا ويجب دائمًا أن يكون متوازنًا مع استهلاك الفواكه والخضروات.

-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

يساهم السكر في السمنة مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، كلا هذين المرضين هما السببان الرئيسيان للفشل الكلوي، وتلك الأطعمة الأطعمة ليست مجرد حلويات مثل الكعك أو علب الحلوى أو المعجنات المختلفة.

كن على دراية أيضًا بالأطعمة الفورية ذات المذاق الحلو مثل حبوب الإفطار والخبز والبسكويت وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى تجنب أو الحد من الأطعمة التي تسبب الفشل الكلوي أعلاه ، تأكد من الآن فصاعدًا من شرب كمية كافية من الماء وتجنب السهر الذي قد يؤدي إلى تلف الكلى، إذا كنت لا تزال معتادًا في هذا الوقت على التدخين، وكسول في الحركة ، فتوقف عن نمط الحياة غير الجيد للكلى.

-أعراض الفشل الكلوي

وفقًا لموقع Healthline ، فإن الوظيفة الرئيسية للكلى هي تصفية الدم وإزالة السموم أو النفايات من الجسم عند التبول، ويمكن أن يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلى القدرة على تصفية الدم من الفضلات أو السموم.

بالإضافة إلى أنماط الأكل العشوائية، يمكن أن تأتي أسباب الفشل الكلوي أيضًا من التعرض للملوثات أو المواد الكيميائية الضارة، أو تناول المسكنات في كثير من الأحيان أو تناول جرعات عالية من الأدوية، والجفاف الشديد، وصدمات الكلى.

قد يكون الجسم مثقلًا بالسموم في حالة ضعف وظائف الكلى، إذا لم يتم علاجها على الفور، يمكن أن تكون هذه المشكلة الصحية مهددة للحياة.

وعادة ما يعاني المرضى من أعراض الفشل الكلوي، مثل: انخفاض كمية البول بشكل كبير، تورم الساقين والكاحلين والقدمين ضيق التنفس دون سبب واضح، التعب المفرط والخمول، النعاس المستمر، الغثيان المتكرر.