محمد أبو البكر عن صاحب قائمة «من يؤتمن على العرض»: راجل خايب وفرط في حق بنته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار منشور لأحد الشباب جدلا واسعًا، عندما قام بنشر صورة لقائمة منقولات زوجية الخاصة بأخته، بعد أن كتب والدها عليها عبارة تدل على رفضة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية، معللا ذلك بأن ابنته أغلى من أي أموال، ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينقسمون إلى قسمين، الأول مؤيد لما فعله الأب، مشيدين به وبأصله، والجزء الآخر رافضين لذلك التصرف لما به من إهدار للحقوق.

وعقب انتشار ذلك ذلك المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عدد من فقهاء الدين حول ما فعله الرجل برفضه لعدم كتابة القائمة الزوجية الخاصة بابنته.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد أبو بكر، خلال حلقته في برنامج «إني قريب»، المذاع على قناة النهار، إن ما فعله والد العروس صاحبة القائمة الزوجية الاشهر «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، ما هو إلا تفريط في حق ابنته، فكيف له أن يضمن أن زوجها لن يقوم بإيذاءها أو أخذ حقوقها لتي تستحقها ما دام أصبح غير مقيد بالأموال.

الشيخ محمد أبو البكر يناشد والد العروس بالعودة في ذلك القرار

«راجل خايب»، بتلك العبارة عبر الشيخ محمد أبو البكر عن استياءه من ذلك الفعل الذي قام به والد العروس، مشيرًا إلى أن هذا تفريط واضح في حق إبنته، لافتًا إلى أن العرض والمال متفقان معا، لا يختلفان على الإطلاق، ولا يعني كون الوالد آمن لزوج إبنته على العرض أنه لا يجب السؤال عن المال.

وأضاف «أبو البكر» خلال حديثه عن تلك القائمة الزوجية، أنه لا يوجد ما يمنع الأب أو يدينه بكتابته لقائمة منقولات زوجية لإبنته لضمان حقوقها، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني أن يكون هناك سرقة بها، أو كتابة شيء أكثر من الذي قام بشرائه.

أبو البكر: يجب أن يحرص الوالد على حفظ حقوق ابنته

وأوضح الشيخ محمد أبو البكر:«في هذا الزمن الذي نسمع به الكثير من الخلافات الزوجية التي تنتهي بقصص مأسوية وانحدار أخلاقي وانهدار للقيم وضياع للدين، لابد أن يحرص الوالد على حفظ حقوق ابنته»، مناشدًا إياه بأن يرتجع عن ذلك، ويقوم بكتابة قائمة المنقولات الزوجية، بالاعتدال ودون مغالاة في أي شيء، موضحًا أن ذلك ليس اتهامًا منه للزوج، ولكن عملا بالقرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم»، مؤكدًا أن أخذ الحذر لا ينافي العمل بالدين أو كرامة الأخلاق.