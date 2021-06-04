أحمد حلمي ومنى ذكي يساندان ابنتهما في مشروعها الأول: «فخورين بيكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان أحمد حلمي من خلال خاصية القصص عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من الصور والفيديوهات له برفقة ابنته ليلي، خلال تواجده معها رفقة زوجته الفنانة منى ذكي، لمساندتها في المشروع الجديد الخاص بها، خلال مشاركتها في معرض لعرض الملابس التي قامت بالرسم عليها وبيعها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل مساندة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى ذكي لابنتهما ليلي، كالتالي:

تفاصيل مساندة أحمد حلمي ومنى ذكي لابنتهما

ومن جانبه، حرص الفنان أحمد حلمي على نشر عدد من الصور والفيديوهات لابنته أثناء تواجده معها خلال مشاركتها في إحدى المعارض منتجات خاصة بها، إذ أنه كانت تعرض تيشيرتات مرسوم عليها رسومات من تصميمها، وجمعت الصور بينه وبين ابنته ليلي والفنانة منى ذكي.

أحمد حلمي: «أخدت تيشرت ببلاش»

وعلّق على إحدى الصور ممازحا إياها أثناء وقوفه متحدثا مع ابنته ممسكا بالتيشرت قائلا: «مش علشان أبوها أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التي التيشرت ببلاش»، وتابع على صورة أخرى: «فخور بيكي دائما يا فنانة».

وظهرت في إحدى الصور الفنانة منى ذكي محتضنة ابنتها، ليظهر مدى مساندة الفنان أحمد حلمي ومنى ذكي إبنتهما في مشروعها الخاص، مع حرصهما على ارتداء الكمامات الطبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد حرص الفنان أحمد حلمي والفنانة منى ذكي كثيرًا على عدم إظهار أبناءهم في وسائل الإعلام، ولكن مؤخرًا، بعد أن أصبحت إبنتهم الكبرى «ليلي» شابة، بدأت في الظهور معهم عدة مرات، سواء كان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال حضورها لبعض الحفلات والمهرجانات معهم.