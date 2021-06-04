بعد إخلاء سبيل زوجها.. والد إسراء عماد: «بنتي مختفية وتليفونها مغلق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت قضية الشابة إسراء عماد، الجدل عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، بعد تعرضها للاعتداء على يد زوجها، إذ أعادت القضية حينها تسليط الضوء على عدد من قضايا المرأة وممارسة العنف ضدها، خاصة وأنها تزوجت «قاصر»، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«واقعة التعدي على إسراء عماد».

وخلال الساعات الماضية عادت القضية النور من جديد، بعدما أمرت نيابة استئناف الإسكندرية بإخلاء سبيل ميدو زوج «إسراء عماد»، من ديوان القسم، عقب حضورها وتنازلها عن محضر كانت قد قامت بتحريره ضد زوجها بالشروع في قتلها وانقضت القضية بالتصالح بينها من جهة وبين زوجها ووالدته وشقيقه، وأسدلت النيابة العامة الستار على القضية بعد أكثر من 60 يومًا من حدوث الواقعة.

والد إسراء لـ«هن»: «بنتي مختفية من امبارح وتليفونها مقفول»

وفي ذات السياق، كشف والد إسراء عماد تطورات جديدة في القضية التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية قائلًا: «ابنتي تلقت مكالمة بالأمس من شقيق زوجها الشهير بتيتو للضغط عليها والتنازل عن القضية باتفاق بينها وبين زوجها بأن تحصل على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها الزوجية وحقها القانوني بعد الشروع في قتلها».

أول صورة لوالدة زوج إسراء عماد وشقيقه بعد الإفراج عنهما

وأضاف في تصريحاته لـ«هُن»: «إسراء تتلقى مكالمات منذ شهر رمضان تحمل تهديدات واضحة للتنازل عن القضية».

وتابع: «أحاول التواصل معها منذ أمس، ولكني لم اتوصل إليها ولا أعلم أين هي، هاتفها مغلق حتى الآن وأختفت بعد تلقيها هذه المكالمة من شقيق زوجها»، مضيفًا: «أحمل والدتها المسؤولية كاملة على اختفائها، أمها هي المتورطة في الضغط عليها هي وشقيق زوجها عشان تتنازل عن القضية».

واقعة الشروع في قتل إسراء

وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن القبض على محمد الشهير بميدو زوج إسراء عماد وشقيقه مصطفى الشهير بتيتو ووالدته السيدة حنان، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بالتورط و التحريض في واقعة الشروع في قتل الشابة إسراء.