أكبر معمرة في العالم تتلقى لقاح كورونا.. عندها 124 سنة (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خطوة جريئة، أقدمت واحدة من أكبر المعمرين في العالم، حيث تبلغ من العمر 124 عاما، في الهند على تلقي أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وتعتبر المرأة التي تدعى ريتي بيغوم، من بين 9000 شخص في منطقة بارامولا، التابعة لولاية جامو وكشمير، الذين تلقوا اللقاح.

وتشير بطاقتها التموينية إلى أن عمرها يبلغ حوالي 124 عامًا، وهو ما يعني إنها واحدة من أكبر المعمرين في العالم، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وتلقت ريتي واحد من اللقاحات التي توجد في مصر، وهو أسترازينيكا البريطاني.

وجاء تطعيم السيدة المعمرة خلال حملة متنقلة أقيمت في منطقة سراكوارا في مقاطعة بارامولا، وأثناء تنقل الحملة لإعطاء لقاح كورونا للسكان المحليين، أعربت ريتي عن موافقتها على تلقي اللقاح.

وجرى تصوير السيدة المسنة صور وفيديو خلال تلقيها اللقاح، وقالت بيغوم في مقطع فيديو تم تسجيله بعد إعطائها اللقاح، إنها في صحة جيدة، مشيرة إلى أنها متحمسة لتلقي الجرعة الثانية خلال 7 أسابيع.

وعلى الجهة الأخرى، قال مسؤول التقسيم الإداري في المنطقة، إنه كان جزءًا من الفريق الذي زار الأسرة التي تضم بيغوم، مضيفا أن بطاقتها التموينية، كشفت أن عمرها يبلغ 124 عامًا.

محاذير بعد تلقي لقاح فيروس كورونا

وأوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه بعد تلقي لقاح كورونا يجب الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للعدوى، وذلك لتكوين اللقاح أجساما مضادة خلال الثلاثة أسابيع.

وقدم الدكتور أمجد حداد، مجموعة من النصائح بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، أثناء حديثه لـ«هُن»:

الابتعاد عن التواجد في أماكن التجمعات.

عدم تجاهل ارتداء الماسك الطبي، والالتزام بارتداء كمامتين.

تجنب الأماكن المغلقة والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

الابتعاد عن التعرض لمصادر العدوى خلال أسبوعين بعد تلقي لقاح كورونا.

المحاولة قدر المستطاع عدم أخذ إصابة لمدة ثلاث أسابيع بعد تلقي لقاح كورونا.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا يوجد نظام غذائي متبع للأشخاص بعد تلقي لقاح كورونا.