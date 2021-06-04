صور تجمع ابنة عصام الحضري بـ وردة وراضي: بحبك يا عمرو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت شهد الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، الأنظار خلال حفل زفاف شقيقتها «شدوى» الذي أُقيم أمس بأحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، إذ تألقت «شهد» في حفل الزفاف بفستان بلوني الأحمر والسيلفر، تميز بأونه مُرصع ولامع، دون أكمام، وبفتحة ساق طويلة.

كما اعتمدت ابنة الحضري على الشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي، مع المكياج الترابي المميز.

جمال وعلاء مبارك أبرزهم.. مشاهير يشاركون في حفل زفاف شدوى عصام الحضري «صور»

وظهرت ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، في عدة لقطات لها، وهي تحتضن اللاعب المحترف عمرو وردة، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تعانق أيضًا اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، موجهة له رسالة، باللغة الإنجليزية، قائلة: «بحبك».

زفاف ابنة عصام الحضري

واحتفلت شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بحفل زفافها مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.