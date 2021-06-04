هل هناك علاقة بين الهربس والإصابة بالفطر الأسود؟ طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد مرور أكثر من عام ونصف على انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عادت مخاوف البدايات مرة أخرى بعد انتشار الأخبار عن إصابة عدد من المصابين والمتعافين بفيروس كورونا بـ الفطر الأسود المميت، حيث تم تسجيل عدد من الحالات في عدد من الدول، وكان منها مصر، ما جعل الكثيرين يتخوفون حول انتشار ذلك المرض.

وخلال الفترة الماضية، أثارت شكوك بعض الأشخاص الذين يعانون من فيروس الهربس، حول إصابتهم بالفطر الأسود، ونوضح من خلال هذا التقرير هل هناك علاقة بين أعراض الهربس وأعراض الفطر الأسود؟، وفق استشاري المناعة، الدكتور مجدي بدران، خلال حديثه لـ «هُن»، كالتالي:

هل هناك علاقة بين أعراض الهربس وأعراض الفطر الأسود؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي بدران أن فيروس الهربس أعراضه غير متشابهة على الغطلاق مع أعراض الغصابة بالفطر الأسود، إذ أنه يصيب عدد من الأمكان في الجسد وليس العين فقط، ويعاني المريض منه بالأعراض التالية:

- تقرحات شديدة فى الفم أو على الأعضاء التناسلية.

- ألم أثناء التبول فى حالة الهربس التناسلي.

- حمى.

- تورم العقد الليمفاوية.

- الشعور بالصداع المستمر.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- فقدان الشهية.

وأضاف استشاري المناعة، أن ما يجعل الكثيرين من المصابين بالهربس يعتقدون أنهم مصابين بالفطر الاسود، أن الفيروس يصيب منطقة العين أيضا في بعض الحالات، وتكون أعراضه كالتالي:

- التورم حول العيون.

- إفراز الدموع بشكل مستمر.

- احمرار العين والشعور بالاتهاب الشديد بها.

- الشعور بوجود أجسام غريبة فى العين.

- زيادة إفراز دموع العيون وإفرازات العين.

- الحساسية من الضوء.

وعن أعراض الفطر الاسود فهي تتمثل في الآتي:

ألم شديد فى الوجه.

- انسداد في الأنف.

- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- قشور سوداء فى الأنف.

- ألم في العين.

- فقدان البصر.

- تغير لون الفم.

- تشوّه الوجه.

- تورم الوجه من جانب واحد.

- تورم في الخدين والعينين.

- الشلل الجزئى فى الوجه.

- انخفاض الإحساس في الوجه.

- الصداع المستمر غير المعتاد من قبل.