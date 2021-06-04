احذر.. الكمامة الطبية قد تسبب العدوى بالفطر الأسود في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ الفطر الأسود حول العالم، حيث يتم اكتشاف العديد من المصابين بين مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من «كوفيد-19»، والذين لديهم ضعف بالجهاز المناعي بسبب الفيروس، بالإضافة إلى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر، وهو ما دفع البعض للبحث عن أسباب وطرق انتقاله، في محاولات للوقاية منه.

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الكمامة الطبية تنقل الفطر الأسود في هذه الحالة

وعلى الرغم من أهمية الكمامة الطبية، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المتفشي، إلا أنها قد تكون سببًا في الإصابة بالفطر الأسود، وهو ما حذّر منه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، موضحًا أن هناك حالة وحيدة قد تجعل الكمامة الطبية تربة خصبة لنقل الفطر الأسود.

وأوضح «الحداد»، خلال حديثه لـ«هُن» الحالة التي تجعل الكمامة وسيلة لنقل الفطر، قائلًا: « استخدام الكمامة أكثر من مرة قد يعرضها للتعرق، ومن ثم تصبح أكثر عرضة لتكوين الفطريات، ومنهم الفطر الأسود».

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة: «ارتداء الكمامة يكون على الفم والأنف، ما يسهل من عملية نقل الفطريات والإصابة بها».

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أعراض الإصابة بـ الفطر الأسود

وفي سياق متصل، كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تظهر على المصاب بالفطر الأسود، وجاءت الأعراض على النحو التالي:1

1- حمى

2- سعال

3- ألم في الصدر

4- ضيق في التنفس

5- تورم في جانب الوجه

6- صداع

7- احتقان في الجيوب الأنفية

8- آلام في البطن

9- قيء

10- غثيان

11- نزيف بالجهاز الهضمي

12- دم بالبراز

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

14- جلطات

15- تلف الأعصاب

16- فقدان الوعي