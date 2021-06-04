10 عادات تجنبها حتى لا يتلف كبدك.. منها قلة النوم والسمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكبد أكبر عضو داخل الجسم، وله أكثر من 500 وظيفة مختلفة، ومنها: الهضم، والتمثيل الغذائي، وإزالة السموم، وتخزين العناصر الغذائية.

وإذا كان الكبد غير صحي، فإنه يمنع الجسم من العمل بشكل صحيح، لذا من المهم أن نفهم ما الذي يؤثر عليه سلبيا وما يتعين علينا القيام به، وفيما يلي العادات التي يؤذي الكبد وعلينا تجنبها، وذلك بحسب موقعي "eatthis" و"boldsky".

1- إدمان الكحول:

يقلل تناول الكحول الزائد من قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم، ويجعله يركز بشكل أساسي على تحويل الكحول إلى شكل أقل سمية، ما يؤدي إلى التهاب وأمراض الكبد الدهنية.

2- الإفراط في الدواء:

يمكن أن يؤدي استهلاك العقاقير الزائدة إلى الإضرار تدريجيًا بالكبد بل قد سيؤدي إلى فشل الكبد الحاد، كما أن الجرعات العالية من عقار الاسيتامينوفين، المتوفر بشكل شائع بدون وصفة طبية، يمكن أن تسبب تلف هذا العضو المهم بجسم الإنسان، عند تناوله باستمرار لعدة أيام.

3- التدخين:

تصل المواد الكيميائية الموجودة في السجائر إلى الكبد وتسبب الإجهاد التأكسدي الذي ينتج عنه الجذور الحرة التي تدمر خلايا الكبد، كما أنه سيسبب التليف، وهي العملية التي يطور فيها الكبد أنسجة زائدة تشبه الندبات.

4- الأرق:

قلة النوم يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي للكبد، لذا من الأفضل الحصول على نوم عميق لمدة ثماني ساعات على الأقل في اليوم.

5- السمنة وسوء التغذية:

يمكن أن تؤثر عادات الأكل الخاصة بك على صحة الكبد بشكل مباشر، حيث يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الخاطئة إلى تراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهاب وتلف الكبد.

6- جرعة زائدة من المكملات الغذائية:

حتى المكملات الغذائية وبعض الأعشاب إذا تم تناولها بكميات زائدة ضارة، ويمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين أ إلى تلف الكبد.

7-تناول الأطعمة السكرية:

إذا كانت الحلوى جزءًا من روتينك اليومي، فقد تجد صحة الكبد تضعف بمرور الوقت، ومن بين أكبر عوامل الخطر لمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) "تناول كميات كبيرة من السكريات البسيطة".

8- تناول الصودا:

ليس سيئًا فقط لمحيط الخصر، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للكبد، وغالبًا ما تحتوي المشروبات الغازية والصودا على مستويات عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز المُحلي وعندما يصل الفركتوز الزائد إلى الكبد، فإنه يستخدم لتكوين الدهون وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد، مما قد يؤدي إلى التهابه وتلفه.

9- اتباع نظام غذائي عالي الدهون:

يمكن أن تضر الحميات منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون بالكبد، كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون يمكن أن تخلق نوعًا من الحمل الزائد حيث يمكن أن تترسب الدهون الزائدة في الكبد بدلاً من ترشيحها.

10- الطبخ بالزيت النباتي:

قد يبدو الزيت النباتي صحيًا، لكنه قد يكون مساهماً رئيسياً في تدهور صحة الكبد بمرور الوقت.