كورونا اليوم: تحذيرات من خطورة السلالة الهندية.. ومخاوف من ارتفاع عدد وفيات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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-الهند تحذر من خطورة سلالة كورونا.. وتدعو إلى تحرك عالمي

ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر اليوم الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند، شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمئة عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

-ماليزيا تحذر من ارتفاع عدد وفيات كورونا بين الأطفال

أثارت السلطات الماليزية مخاوف بشأن تزايد الوفيات الناجمة عن كورونا والحالات الخطيرة التي تشمل الأطفال، بعد ارتفاع عدد الإصابات التي دفعت الدولة جنوب شرق الآسيوية إلى إغلاق صارم.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين "إغلاقا تاما" لمدة أسبوعين اعتبارا من 1 يونيو، حيث سجلت حالات الإصابة والوفيات COVID-19 اليومية أرقاما قياسية، مع تحذير الحكومة من أن تفشي المرض قد يكون مرتبطا بمتغيرات أكثر عدوى، كما سجلت وفاة ثلاثة أطفال دون سن الخامسة بسبب فيروس كورونا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو نفس العدد المسجل طوال عام 2020 بأكمله، بحسب مدير عام وزارة الصحة نور هشام عبد الله، ووفق ما ذكر "روسيا اليوم".

-الصحة البريطانية: متحور "دلتا" من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن متحور "دلتا" من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور "ألفا".

وقالت: "5472 إصابة جديدة بدلتا جرى تسجيلها في الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المتحور إلى 12431 حالة، مضيفة: "فاقت ألفا التي رصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في البلاد لتصبح الأكثر انتشارا في بريطانيا"، وفقًا لموقع "سبوتنيك".